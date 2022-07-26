Машин нет: в РФ начали массово закрываться автосалоны

Десятки автосалонов известных мировых брендов в РФ прекращают свою работу. Им нечем торговать, ведь импорт авто в Россию фактически прекратился.

В России началась волна закрытий автосалонов. Многие официальные дилеры сворачивают бизнес, ведь не могут работать в условиях санкций. Об этом сообщает агентство "Автостат".

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По его данным, с апреля по июнь в РФ было закрыто 160 автосалонов. Большинство из них торговали автомобилями брендов, которые поддержали санкции и покинули российский рынок. Теперь им попросту нечего продавать — дилерские склады опустели.

[ + – ] Больше всего закрылось автосалонов Chevrolet Фото: yandex

Лидирует марка Chevrolet – прекратили работу 35 ее дилерских центров. Примечательно, что большинство продаваемых в России моделей выпускались не в США, а в Узбекистане на предприятии UzAuto Motors.

На втором месте – автосалоны Jaguar Land Rover (11 закрылось), а на третьем – Peugeot (7). Кроме того, прекратили работу 6 шоурумов Renault, 5 – Cadillac, 3 – Mini, по 2 – Opel и Volvo.

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При этом открылись 59 новых дилерских центров и почти все они представляют китайские бренды. По сути, импорт авто в РФ идет только из этой страны. Так, Exeed открыл 13 шоурумов, Chery – 7, а Geely – 5. Всего в РФ сейчас зарегистрировано 3102 автосалона тогда, как в апреле их насчитывалось 3203.

Эксперты авторынка прогнозируют дальнейшее сокращения количества дилерских центров. Ранее директор крупного российского автоимпортера "Рольф" Светлана Виноградова заявила, что до конца года в РФ может остаться только 1600 автосалонов.

Также Фокус сообщал, что в России начали выпуск Нивы без ABS и подушек безопасности и она оказалась гораздо дороже, чем ожидалось.