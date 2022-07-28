Как изменились цены на б/у авто в Украине за 2022 год (статистика)

Война и введение бесплатной растаможки повлияли на стоимость б/у авто в Украине. Наибольшим спросом пользуются машины стоимостью 3-5 тыс. долларов.

Подержанные автомобили в Украине в 2022 году преимущественно подешевели. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Институтом исследований авторынка.

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Динамика цен на подержанные авто в Украине в 2022 году

Эксперты проанализировали свыше 1,7 миллионов объявлений по продаже подержанных машин за 2022 год. Выяснилось, что в феврале до начала полномасштабного вторжения РФ средняя цена б/у авто составляла 7000 долларов, а уже в апреле она снизилась до $5100.

Падение обусловлено не только падением покупательской способности граждан во время войны, но и ввозом сотен тысяч недорогих авто под бесплатную растаможку. Ее отмена спровоцировала рост средней цены б/у авто до 6500 долларов.

Поскольку рынок насытился недорогими "евробляхами", то изменилась их структура. Если ранее больше покупали авто в ценовых сегментах $1-2 тысячи и $5-6 тысяч, то теперь пользуются спросом машины стоимостью 3-5 тыс. долларов.

[ + – ] Volkswagen Passat [ + – ] Volkswagen Golf [ + – ] Renault Megane [ + – ] Skoda Octavia [ + – ] Daewoo Lanos

Самые популярные б/у авто в Украине с начала года подешевели на 10-20%. Так, средняя цена Volkswagen Passat снизилась с 9426 до 7802 долларов, Skoda Octavia – с $8469 до $7327 а Renault Megane – с $8030 до $6532.

Что ожидает рынок б/у авто в Украине

Эксперты прогнозируют, что рост курса доллара и падение покупательской способности украинцев снизят продажи б/у авто. Впрочем, бюджетные модели стоимостью от 1000 до 6000 долларов будут пользоваться стабильным спросом.

Важно

В Европе резко выросли цены на б/у авто: названы причины

Б/у авто из Европы и США в ближайшее время точно не подешевеют, а машины стоимостью свыше $10 000 подорожают. Также прогнозируется своего рода "зависание" на рынке дорогих авто с большими "прожорливыми" двигателями – их перестанут покупать, а продавцы не будут спешить снижать цены.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ начали массово закрываться автосалоны — им нечем торговать.