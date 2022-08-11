Найдоступніший пікап Volkswagen показали на перших зображеннях

Базовий дводверний Volkswagen Amarok не так багато оснащений, як чотиридверна модель, і менш потужний, зате його вантажопідйомність збільшена до 1,6 тонн.

У мережу потрапили патентні зображення дводверного Volkswagen Amarok другого покоління. Найдоступніша версія пікапа з'явиться наступного року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Продажі дводверного пікапа стартують у 2023 році Фото: carscoops.com

Початковий дводверний варіант Volkswagen Amarok 2023 позиціонують як утилітарну робочу версію. У нього спрощені світлодіодні фари, а бампери, дверні ручки та дзеркала заднього виду незабарвлені.

Пікап виглядає більш стримано, ніж чотиридверна версія, зате в нього збільшений вантажний кузов. Туди помістяться дві європалети, а вантажопідйомність дводверної версії збільшена до 1,6 тонн.

[ + – ] Модель запропонують лише з 2,0-літровими турбодизелями Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen Amarok у базовому виконанні не розсекречений, проте відомо, що початкова модель отримає зменшений 10-дюймовий сенсорний дисплей і спрощене оздоблення. Комплектацію пікапа також уріжуть.

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Автомобіль запропонують лише з 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 та 170 к. с. Обидві модифікації отримають 6-ступінчасту механічну КПП, привід може бути заднім або повним. Пікап може буксирувати 3,5-тонний причіп.

[ + – ] Вантажопідйомність Volkswagen Amarok збільшена до 1,6 тонн Фото: carscoops.com

Нагадаємо, що новий Volkswagen Amarok другої генерації поріднився із Ford Ranger і запозичив у нього двигуни. Чотирьохдверний пікап також доступний з 3,0-літровим 250-сильним турбодизелем і 2,3-літровим бензиновим турбомотором на 300 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen може припинити випуск хетчбека Golf своєї найпопулярнішої моделі.