Volkswagen може відмовитися від своєї найпопулярнішої моделі Golf: що відомо

Екологічні стандарти Євро-7 зроблять Volkswagen Golf дорожчим на 3-5 тисяч євро. Це ставить під сумнів доцільність опрацювання нового покоління моделі.

Майбутнє Volkswagen Golf під великим питанням — нове покоління хетчбека може не побачити світ. Керівництво німецького концерну всерйоз розглядає можливість відмовитися від випуску своєї найпопулярнішої моделі. Про це повідомляє видання Die Welt.

Новий Volkswagen Golf 9 має з'явитися у 2027 чи 2028 році. На той час у ЄС набудуть чинності жорсткіші екологічні норми Євро-7, які змусять суттєво доопрацювати двигуни внутрішнього згоряння.

[ + – ] Volkswagen Golf випускають із 1974 року і вже зібрали близько 40 мільйонів авто Фото: Volkswagen

Через нові вимоги бензинові автомобілі подорожчають на 3-5 тисяч євро, що особливо відчутно для недорогих бюджетних моделей. А от електрокари, навпаки, подешевшають і не виключено, що зрівняються із бензиновими аналогами у вартості.

У таких умовах розробка Volkswagen Golf 9 може виявитися нерентабельною, особливо якщо врахувати, що життєвий цикл моделі буде коротшим, оскільки з 2035 року в Євросоюзі заборонять продаж авто з двигунами внутрішнього згоряння.

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Звичайно, можна зробити новий Volkswagen Golf електромобілем, але тоді потрібно кардинально змінювати підхід до створення авто та будувати його на абсолютно іншій платформі. Грубо кажучи, доведеться розпочинати з чистого аркуша, що суттєво збільшить витрати на розробку. Остаточне рішення з приводу долі VW Golf ще не ухвалено — це обіцяють зробити у найближчі 12 місяців.

Volkswagen Golf — знакова і найпопулярніша модель німецької марки. З 1974 року випущено близько 40 мільйонів авто восьми поколінь, тобто Golf став навіть масовішим, ніж Volkswagen Beetle. Він також вважається фундатором автомобільного С-класу, який іноді називають "гольф-класом".

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen вже припинив випуск седана Passat — на зміну йому прийде електрокар ID.Aero.