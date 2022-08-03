Volkswagen может отказаться от своей самой популярной модели Golf: что известно

Экологические стандарты Евро-7 сделают Volkswagen Golf дороже на 3-5 тысяч евро. Это ставит под сомнение целесообразность разработки нового поколения модели.

Будущее Volkswagen Golf под большим вопросом – новое поколение хэтчбека может не увидеть мир. Руководство немецкого концерна всерьез рассматривает возможность отказа от выпуска своей самой популярной модели. Об этом сообщает издание Die Welt.

Новый Volkswagen Golf 9 должен появиться в 2027 или 2028 году. К тому времени в ЕС вступят в силу более жесткие экологические нормы Евро-7, которые заставят существенно доработать двигатели внутреннего сгорания.

[ + – ] Volkswagen Golf выпускают с 1974 года и уже собрали около 40 миллионов авто Фото: Volkswagen

Из-за новых требований бензиновые автомобили подорожают на 3-5 тысяч евро, что особенно ощутимо для недорогих бюджетных моделей. А вот электрокары, наоборот, подешевеют и не исключено, что сравняются с бензиновыми аналогами в стоимости.

В таких условиях разработка Volkswagen Golf 9 может оказаться нерентабельной, особенно если учесть, что жизненный цикл модели будет короче, так как с 2035 года в Евросоюзе запретят продажу авто с двигателями внутреннего сгорания.

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Конечно, можно сделать новый Volkswagen Golf электромобилем, но тогда нужно кардинально менять подход к созданию авто и строить его на абсолютно другой платформе. Грубо говоря, придется начинать с чистого листа, что существенно увеличит затраты на разработку. Окончательное решение по поводу судьбы VW Golf еще не принято – это обещают сделать в ближайшие 12 месяцев.

Volkswagen Golf – знаковая и самая популярная модель немецкой марки. С 1974 года выпущено около 40 миллионов авто восьми поколений, то есть Golf стал даже более массовым, чем Volkswagen Beetle. Он также считается основателем автомобильного С-класса, который иногда называют "гольф-классом".

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