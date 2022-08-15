Понад 400 сил і 4 с до сотні: перші фото нового спортивного кросовера Smart

Електрокросовер Smart #1 доопрацювали спеціалісти Brabus. Заряджена версія моделі отримала два електромотори підвищеної потужності, повний привід і покращену ходову.

Електричний кросовер Smart #1 отримав потужну спортивну версію. Її створили в ательє Brabus, і в продаж вона надійде вже в кінці серпня. Поки що ж на офіційному сайті концерну Mercedes-Benz опубліковані перші фото електрокара.

[ + – ] Кросовер отримав два мотори та повний привід Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Smart #1 Brabus поки що тримають у секреті — заявлено лише, що його потужність перевищує 400 к. с. За попередніми даними, кросовер отримав ще один електромотор на передню вісь, що збільшило сумарну віддачу силової установки до 428 к. с.

Новий Smart #1 Brabus також став повнопривідним. Він поважчав приблизно до 1900 кг, але при цьому став відчутно швидшим — зможе розганятися до 100 км/год за 4 с. У Brabus також доопрацювали ходову електромобіля та встановили збільшені гальма.

[ + – ] На даху збільшили спойлер Фото: Mercedes-Benz

Акумуляторна батарея ємністю 66 кВт∙год залишилася без змін. Запас ходу Smart #1 Brabus становитиме близько 400 км.

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Відрізнити заряджений кросовер Smart можна за обвісом, додатковим повітрозабірником, збільшеним спойлером на даху та 19-дюймовими дисками. В обробці салону використали шкіру й алькантару з контрастними червоними швами, а педалі прикрасили алюмінієвими накладками.

[ + – ] В обробці салону використані шкіра, алькантара й алюміній Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Smart #1 Brabus випускатимуть у Китаї на підприємстві Geely, адже цей концерн володіє брендом спільно з Mercedes-Benz. Спочатку модель з'явиться саме на китайському ринку, а потім у Європі й Америці.

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