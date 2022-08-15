Свыше 400 сил и 4 с до сотни: первые фото нового спортивного кроссовера Smart

Электрокроссовер Smart #1 доработали специалисты Brabus. Заряженная версия модели получила два электромотора повышенной мощности, полный привод и улучшенную ходовую.

Электрический кроссовер Smart #1 получил мощную спортивную версию. Ее создали в ателье Brabus и в продажу она поступит уже под конец августа. Пока же на официальном сайте концерна Mercedes-Benz опубликованы первые фото электрокара.

[ + – ] Кроссовер получил два мотора и полный привод Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Smart #1 Brabus пока держат в секрете – заявлено лишь, что его мощность превышает 400 л. с. По предварительным данным, кроссовер получил еще один электромотор на переднюю ось, что увеличило суммарную отдачу силовой установки до 428 л. с.

Новый Smart #1 Brabus также стал полноприводным. Он потяжелел до примерно 1900 кг, но при этом стал ощутимо быстрее – сможет разгоняться до 100 км/ч за 4 с. В Brabus также доработали ходовую электромобиля и установили увеличенные тормоза.

[ + – ] На крыше увеличен спойлер Фото: Mercedes-Benz

Аккумуляторная батарея емкостью 66 кВт∙ч осталась без изменений. Запас хода Smart #1 Brabus составит около 400 км.

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Отличить заряженный кроссовер Smart можно по обвесу, дополнительным воздухозаборникам, увеличенному спойлеру на крыше и 19-дюймовым дискам. В отделке салона использованы кожа и алькантара с контрастными красными швами, а педали украсили алюминиевыми накладками.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, алькантара и алюминий Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Smart #1 Brabus будут выпускать в Китае на предприятии Geely, ведь этот концерн владеет брендом совместно с Mercedes-Benz. Сначала модель появится именно на китайском рынке, а затем — в Европе и Америке.

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