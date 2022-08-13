В Украине появился семейный кроссовер за $21 000: он мог стать новым ЗАЗ (фото)

FAW Bestune T77 — недорогой китайский кроссовер с богатым оснащением. Ранее предполагалось, что модель могут выпускать на ЗАЗе.

На украинском рынке появился новый FAW Bestune T77. Бюджетный китайский кроссовер будет стоить от 21 000 долларов. Об этом сообщает сайт Big Bug Cars.

[ + – ] Китайский кроссовер достигает 4,5 м в длину

FAW Bestune T77 – обновленная версия модели Besturn. Ранее ходили слухи, что кроссовер могут выпускать на Запорожском автозаводе под названием ЗАЗ "Одесса".

FAW Bestune T77 отличается граненым дизайном с широкой решеткой радиатора и продолговатыми диодными фарами. По размерам авто сопоставимо с Kia Sportage и Nissan Qashqai.

[ + – ] FAW Bestune T77 богато оснащен даже в базовой версии

Габариты FAW Bestune T77:

Длина – 4525 мм

Ширина – 1845 мм

Высота – 1615 мм

Колесная база – 2700 мм

[ + – ] В салоне на передней панели установлены два больших дисплея

В салоне на передней панели установлены два больших дисплея — виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Спереди и сзади установлены спортивные сиденья, а объем багажника составляет 342 л.

Комплектация FAW Bestune T77 довольно богатая – бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера, парктроник, панорамная крыша, электропривод кресла водителя. Топовый вариант добавляет датчики света и дождя, а также системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

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Китайский кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 168 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Средний расход топлива составляет 7,1 л/100 км.

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