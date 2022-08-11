В Украине появились китайские электрокроссоверы с запасом хода свыше 400 км (фото)
На украинский рынок выходят электромобили китайского концерна Dongfeng. Первым у появился небольшой кроссовер Seres 3, способный проехать 405 км без подзарядки.
В Украину прибыла партия электрокаров Dongfeng Seres 3. Модель стала первым электрическим кроссовер китайского бренда, представленным на нашем рынке. Об этом сообщает Auto-Consulting.
Новый Dongfeng Seres 3 (он также известен в ряде стран под названием Glory E3) — компактный пятиместный кроссовер С-класса стоимостью от $37 300. У него выразительный дизайн с покатой купеобразной крышей, расширенными крыльями и высокой оконной линией.
Размеры Dongfeng Seres 3:
- Длина – 4385 мм
- Ширина – 1850 мм
- Высота – 1650 мм
- Колесная база – 2655 мм
- Клиренс – 180 мм
В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. Комплектация Dongfeng Seres 3 включает бесключевой доступ, климат-контроль, аудиосистему, камеру заднего вида, 18-дюймовые диски.Важно
Китайский электромобиль оснащен 163-сильным синхронным мотором и способен развить 160 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 53,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 405 км, а зарядить ее можно за 8 часов в домашних условиях и за 30 минут — в быстром режиме от зарядной станции.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовали продажи недорогих китайских электрофургонов грузоподъемностью 1,2 тонны.