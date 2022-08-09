Новая "электричка" по цене Camry. Самые доступные электромобили в Украине во время войны

Далеко не все новые электромобили в Украине баснословно дорогие. На рынке достаточно моделей среднего класса стоимостью 30-40 тысяч долларов.

Рост цен на АЗС и дефицит топлива резко увеличили спрос на электрокары в Украине. Их уже продается больше, чем год назад. Причем, в сегменте новых электромобилей отмечен рост в 3,3 раза.

Конечно, новые электрокары по-прежнему существенно дороже бензиновых аналогов. Впрочем, на рынке хватает моделей по цене до $40 000 — на уровне Toyota Camry и RAV4. Фокус выбрал самые доступные электромобили в Украине.

Dongfeng-Honda X-NV/M-NV — от 988 200 гривен ($27 000)

[ + – ] Honda X-NV Фото: wikipedia

В Украину начали везти новые электрокары из Китая. Именно там на заводе Dongfeng выпускают электрическую версию кроссовера Honda HR-V. Точнее, целых две версии: у X-NV за $27 000 батарея на 56 кВт∙ч и запас хода в 401 км, а у M-NV ($32 000) 61-киловаттная батарея и 465 км запаса хода. В обоих случаях установлен 163-сильный электромотор.

Nissan Leaf — от 1 077 020 гривен ($29 425)

[ + – ] Nissan Leaf Фото: Nissan

Nissan Leaf – по-прежнему самый популярный электромобиль в Украине. Хэтчбек предложен у нас только в 150-сильной версии с батареей на 40 кВт∙ч и запасом хода в 270 км. Новый Nissan Leaf предложен только в одной комплектацией с бесключевым доступом, камерой, климат-контролем, навигацией и набором систем безопасности.

Важно

Рост курса доллара: как изменились цены новых авто в Украине

Volkswagen ID.3 — от 1 152 900 гривен ($31 500)

[ + – ] Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Электромобили Volkswagen пока поставляются в Украину неофициально. Хэтчбек ID.3 стартует с $31 500 за 204-сильную версию с батареей на 58 кВт∙ч. Она способна проехать 420 км без подзарядки. Электрокар оснащен не так богато, как соперники, но климат-контроль, датчики света и дождя у него есть.

Opel Mokka-e — 1 254 600 гривен ($34 278)

[ + – ] Opel Mokka-e Фото: Opel

Электрическая версия Opel Mokka оснащена 136-сильным мотором и батареей емкостью 50 кВт∙ч. На одном заряде можно проехать 324 км. Электрокроссовер в Украине доступен только в одной богато оснащенной версии: предусмотрены не только климат-контроль и камера заднего вида, но и матричные фары, адаптивный круиз-контроль и парковочный автопилот.

MG ZS EV — от 1 254 645 гривен ($34 280)

[ + – ] MG ZS EV

Кроссовер MG ZS в Украине доступен в бензиновой и электрической версиях. В последнем случае установлены 143-сильный мотор и батарея емкостью 44,5 кВт∙ч. Без подзарядки можно проехать 263 км. У кроссовера кожаный салон, панорамная крыша, электропривод сидений и хорошее оснащение системами безопасности. К слову, в Европе уже появилась обновленная версия модели с большим запасом хода.

Hyundai Kona Electric — от 1 338 100 гривен ($36 600)

[ + – ] Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Электрический вариант Hyundai Kona доступен в двух модификациях. Базовый 136-сильный вариант с батареей на 39 кВт∙ч обладает запасом хода в 305 км. Топовая 204-сильная с 64-киловаттной батареей может проехать 484 км без подзарядки и стоит от 1 654 300 гривен. Базовая комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру, подогрев руля и сидений.

Важно

В Украине появился новый Kia Sportage 2022: подробности и цены

Volkswagen ID.4 — от 1 464 000 гривен ($40 000)

[ + – ] Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

ID.4 – первый электрокроссовер Volkswagen. Обтекаемое авто в базовом заднеприводном исполнении оснащено 204-сильным электромотором и большой батареей емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода довольно приличный — 520 км. Электрокар получил панорамную крышу, климат-контроль, электропривод двери багажника, датчики света и дождя.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине уже появились и недорогие грузовые электромобили.