В Україні з'явилися китайські електрокросовери із запасом ходу понад 400 км (фото)

На український ринок виходять електромобілі китайського концерну Dongfeng. Першим з'явився невеликий кросовер Seres 3, здатний проїхати 405 км без підзарядки.

В Україну прибула партія електрокарів Dongfeng Seres 3. Модель стала першим електричним кросовером китайського бренду, представленим на нашому ринку. Про це повідомляє Auto-Consulting.

[ + – ] В авто похилий дах і висока віконна лінія

Новий Dongfeng Seres 3 (він також відомий у низці країн під назвою Glory E3) — компактний п'ятимісний кросовер С-класу вартістю від $37 300. Він має виразний дизайн із похилим купеподібним дахом, розширеними крилами та високою віконною лінією.

[ + – ] Показ приладів виведено на дисплей

Розміри Dongfeng Seres 3:

довжина — 4 385 мм;

ширина — 1 850 мм;

висота — 1 650 мм;

колісна база — 2 655 мм;

кліренс — 180 мм.

[ + – ] Партія Dongfeng Seres 3 вже прибула в Україну

У салоні встановлені віртуальна панель приладів і великий сенсорний дисплей. Комплектація Dongfeng Seres 3 враховує безключовий доступ, клімат-контроль, аудіосистему, камеру заднього виду, 18-дюймові диски.

Важливо

Нова "електричка" за ціною Camry. Найдоступніші електромобілі в Україні під час війни

Китайський електромобіль оснащений 163-сильним синхронним двигуном і здатний розвинути 160 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 53,1 кВт∙год забезпечує запас ходу в 405 км, а зарядити її можна за 8 годин у домашніх умовах і за 30 хвилин — у швидкому режимі від зарядної станції.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартував продаж недорогих китайських електрофургонів вантажопідйомністю 1,2 тонни.