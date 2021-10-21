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Опубликована официальная информация про первый кроссовер ЗАЗ Одесса

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Кроссовер ЗАЗ, ЗАЗ Одесса, ЗАЗ, Укравто
Фото: Today.ua | Кроссовер ЗАЗ Одесса оказался фейком

Запорожский автомобильный завод не сотрудничает с китайским FAW Group. Первый кроссовер ЗАЗ оказался фейком.

ЗАЗ не планирует выпускать кроссовер Одесса. Информацию о новой модели опровергла пресс-служба корпорации "Укравто", владеющей Запорожским автозаводом.

Сообщается, что у ЗАЗ нет никаких общих проектов с китайским концерном FAW Group. Напомним, что кроссовер ЗАЗ Одесса якобы должен был стать украинской версией FAW Besturn T77.

Кроссовер ЗАЗ, ЗАЗ Одесса, ЗАЗ, Укравто
Запоросжкий автозавод не сотрудничает с FAW Group
Фото: Today.ua

Первый кроссовер ЗАЗ: официальная информация "УкрАвто"

"В некоторых медиа появляются информационные материалы, где упоминается Запорожский Автомобилестроительный Завод, который, якобы, намерен в ближайшей перспективе наладить производство кроссовера совместно с одним из китайских производителей. При этом, ресурсы ссылаются на неофициальные источники. Корпорация УкрАВТО всегда придерживалась политики открытости и обращается к медиа с просьбой следовать журналистской этике, одна из основных позиций которой – проверка фактов на предмет достоверности и обращение за информацией к официальным источникам.

Крупнейший оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг сервиса, Украинская Автомобильная Корпорация, в состав которой входит Запорожский Автомобилестроительный Завод, заявляет, что не ведет никаких переговоров с FAW Group и не планирует запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя.

На данный момент на конвейере Запорожского Автомобилестроительного Завода ведется производство ряда моделей Groupe Renault, а также моделей KIA".

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Таким образом, в ближайшее время кроссовер ЗАЗ не появится. Тем не менее, Запорожский автозавод наращивает объемы производства — за сентябрь собрано 809 авто и предприятие вышло на первое место в Украине.

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