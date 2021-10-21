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Первый кроссовер ЗАЗ: фото и подробности новой модели из Запорожья

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Фото: Today.ua | ЗАЗ Одесса создан на базе китайского FAW Besturn T77

ЗАЗ может выпустить свой первый кроссовер под названием "Одесса" уже в конце 2022 года. Ожидается, что он будет стоить 550-700 тыс. гривен.

В интернет просочилась информация о новой модели Запорожского автозавода – ЗАЗ Одесса. Кроссовер могут запустить в производство под конец 2022 года, сообщает Auto.today.

Появились и первые фото ЗАЗ Одесса. По ним нетрудно догадаться, что это лицензионная копия китайского FAW Besturn T77. Это, конечно, не первый случай бедж-инжиниринга из Запорожья – ранее на предприятии выпускали Chery A13 под названием ZAZ Forza, а Chevrolet Aveo стал ZAZ Vida.

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Производство кроссовера может стартовать в конце 2022 года
Фото: Today.ua

По предварительным данным, кроссовер ЗАЗ будет стоить от 550 до 700 тыс. гривен. По размерам автомобиль сопоставим с популярными у нас Kia Sportage и Toyota RAV4:

  • Длина – 4525 мм
  • Ширина – 1845 мм
  • Высота – 1615 мм
  • Колесная база – 2700 мм
  • Объем багажника – 342 л
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Комплектация кроссовера - довольно богатая
Фото: Today.ua

FAW Besturn T77 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, а вод привод очевидно будет только передним.

Новый ЗАЗ Одесса обещает быть неплохо оснащен. В Китае FAW Besturn T77 комплектуют виртуальной панелью приборов, мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, спортивными сиденьями.

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