Перший кросовер ЗАЗ: фото і подробиці нової моделі із Запоріжжя

ЗАЗ може випустити свій перший кросовер під назвою "Одеса" вже наприкінці 2022 року. Очікується, що він коштуватиме 550-700 тис. гривень.

В інтернет просочилася інформація про нову модель Запорізького автозаводу — ЗАЗ Одеса. Кросовер можуть запустити у виробництво під кінець 2022 року, повідомляє Auto.today.

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З'явилися і перші фото ЗАЗ Одеса. За ними неважко здогадатися, що це ліцензійна копія китайського FAW Besturn T77. Це, звичайно, не перший випадок бедж-інжинірингу із Запоріжжя — раніше на підприємстві випускали Chery A13 під назвою ZAZ Forza, а Chevrolet Aveo став ZAZ Vida.

[ + – ] Виробництво кросовера може стартувати наприкінці 2022 року Фото: Today.ua

За попередніми даними, кросовер ЗАЗ коштуватиме від 550 до 700 тис. гривень. За розмірами автомобіль можна порівняти з популярними у нас Kia Sportage і Toyota RAV4:

довжина — 4 525 мм;

ширина — 1 845 мм;

висота — 1 615 мм;

колісна база — 2 700 мм;

обсяг багажника — 342 л.

[ + – ] Комплектація кросовера — досить багата Фото: Today.ua

FAW Besturn T77 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 160 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, а привід очевидно буде тільки переднім.

Новий ЗАЗ Одеса обіцяє бути непогано оснащений. У Китаї FAW Besturn T77 комплектують віртуальною панеллю приладів, мультимедіа із сенсорним дисплеєм, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою заднього виду, спортивними сидіннями.

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Нагадаємо, зараз ЗАЗ займається складанням моделей Lada, Renault і Kia. У нинішньому році підприємство наростило обсяги виробництва.

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