Опублікована офіційна інформація про перший кросовер ЗАЗ "Одеса"

Запорізький автомобільний завод не співпрацює з китайським FAW Group. Перший кросовер ЗАЗ виявився фейком.

ЗАЗ не планує випускати кросовер "Одеса". Інформацію про нову модель спростувала пресслужба корпорації "Укравто", що володіє Запорізьким автозаводом.

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Повідомляється, що в ЗАЗ немає ніяких спільних проектів із китайським концерном FAW Group. Нагадаємо, що кросовер ЗАЗ "Одеса" нібито повинен був стати українською версією FAW Besturn T77.

[ + – ] Запорізький автозавод не співпрацює з FAW Group Фото: Today.ua

Перший кросовер ЗАЗ: офіційна інформація "УкрАвто"

"У деяких медіа з'являються інформаційні матеріали, де згадується Запорізький автомобілебудівний завод, який, нібито має намір у найближчій перспективі налагодити виробництво кросовера спільно з одним із китайських виробників. При цьому ресурси посилаються на неофіційні джерела. Корпорація УкрАВТО завжди дотримувалася політики відкритості та звертається до медіа з проханням дотримуватися журналістської етики, одна з основних позицій якої — перевірка фактів на предмет достовірності та звернення за інформацією до офіційних джерел.

Найбільший оператор ринку нових автомобілів і постачальник послуг сервісу, Українська Автомобільна Корпорація, до складу якої входить Запорізький автомобілебудівний завод, заявляє, що не веде ніяких переговорів із FAW Group і не планує запуск виробничого проекту з використанням агрегатної бази моделей вищезгаданого автовиробника.

Наразі на конвеєрі Запорізького автомобілебудівного заводу ведеться виробництво низки моделей Groupe Renault, а також моделей KIA".

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Таким чином, найближчим часом кросовер ЗАЗ не з'явиться. Проте Запорізький автозавод нарощує обсяги виробництва — за вересень зібрано 809 авто, і підприємство вийшло на перше місце в Україні.

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