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Опублікована офіційна інформація про перший кросовер ЗАЗ "Одеса"

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Кросовер ЗАЗ, ЗАЗ Одеса, ЗАЗ, Укравто
Фото: Today.ua | Кросовер ЗАЗ "Одеса" виявився фейком

Запорізький автомобільний завод не співпрацює з китайським FAW Group. Перший кросовер ЗАЗ виявився фейком.

ЗАЗ не планує випускати кросовер "Одеса". Інформацію про нову модель спростувала пресслужба корпорації "Укравто", що володіє Запорізьким автозаводом.

Повідомляється, що в ЗАЗ немає ніяких спільних проектів із китайським концерном FAW Group. Нагадаємо, що кросовер ЗАЗ "Одеса" нібито повинен був стати українською версією FAW Besturn T77.

Кросовер ЗАЗ, ЗАЗ Одеса, ЗАЗ, Укравто
Запорізький автозавод не співпрацює з FAW Group
Фото: Today.ua

Перший кросовер ЗАЗ: офіційна інформація "УкрАвто"

"У деяких медіа з'являються інформаційні матеріали, де згадується Запорізький автомобілебудівний завод, який, нібито має намір у найближчій перспективі налагодити виробництво кросовера спільно з одним із китайських виробників. При цьому ресурси посилаються на неофіційні джерела. Корпорація УкрАВТО завжди дотримувалася політики відкритості та звертається до медіа з проханням дотримуватися журналістської етики, одна з основних позицій якої — перевірка фактів на предмет достовірності та звернення за інформацією до офіційних джерел.

Найбільший оператор ринку нових автомобілів і постачальник послуг сервісу, Українська Автомобільна Корпорація, до складу якої входить Запорізький автомобілебудівний завод, заявляє, що не веде ніяких переговорів із FAW Group і не планує запуск виробничого проекту з використанням агрегатної бази моделей вищезгаданого автовиробника.

Наразі на конвеєрі Запорізького автомобілебудівного заводу ведеться виробництво низки моделей Groupe Renault, а також моделей KIA".

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Таким чином, найближчим часом кросовер ЗАЗ не з'явиться. Проте Запорізький автозавод нарощує обсяги виробництва — за вересень зібрано 809 авто, і підприємство вийшло на перше місце в Україні.

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