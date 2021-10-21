В Україні з'явився недорогий вантажний електрокар за ціною Renault Logan

VEGA Mario Delivery може перевозити до 500 кг вантажу, а його запас ходу складає 60-80 км. Зарядити електромобіль можна за 2-3 години.

У Києві на виставці "КомунТех 2021" презентували легкий комерційний електромобіль VEGA Mario Delivery. Його планують продавати за досить привабливою ціною 370 500 гривень — на рівні Renault Logan. Про це повідомляє Автоцентр.

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[ + – ] Оптика — повністю світлодіодна Фото: autocentre.ua

VEGA Mario Delivery — невеликий одномісний електрокар із Китаю вантажопідйомністю 500 кг. Розрахований він на експлуатацію в місті, а тому досить компактний:

довжина — 3 600 мм;

ширина — 1 345 мм;

висота — 1 765 мм;

споряджена маса — 540 кг.

[ + – ] Запас ходу складає 60-80 км Фото: autocentre.ua

У Києві презентували фургон VEGA Mario Delivery, але також із часом запропонують і голе шасі. Причому, такий електрокар буде навіть дешевшим — від 342 тис. гривень.

Китайський електрокар недорогий, але при цьому оснащений кондиціонером, люком, електросклопідйомниками і навіть камерою заднього виду. Оптика — повністю світлодіодна.

[ + – ] Комплектація враховує кондиціонер і камеру заднього виду Фото: autocentre.ua

Електромотор потужністю 5,5 к. с. (4 кВт) дозволяє розвинути 50 км/год. VEGA Mario Delivery оснащений літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 100 А∙год і має запас ходу 60-80 км. Зарядка батареї триває приблизно 2-3 години.

До речі, VEGA Mario Delivery — не найдешевший електромобіль в Україні. На нашому ринку є моделі й за 80 тис. гривень.

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