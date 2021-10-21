В Україні з'явився недорогий вантажний електрокар за ціною Renault Logan
VEGA Mario Delivery може перевозити до 500 кг вантажу, а його запас ходу складає 60-80 км. Зарядити електромобіль можна за 2-3 години.
У Києві на виставці "КомунТех 2021" презентували легкий комерційний електромобіль VEGA Mario Delivery. Його планують продавати за досить привабливою ціною 370 500 гривень — на рівні Renault Logan. Про це повідомляє Автоцентр.
VEGA Mario Delivery — невеликий одномісний електрокар із Китаю вантажопідйомністю 500 кг. Розрахований він на експлуатацію в місті, а тому досить компактний:
- довжина — 3 600 мм;
- ширина — 1 345 мм;
- висота — 1 765 мм;
- споряджена маса — 540 кг.
У Києві презентували фургон VEGA Mario Delivery, але також із часом запропонують і голе шасі. Причому, такий електрокар буде навіть дешевшим — від 342 тис. гривень.
Китайський електрокар недорогий, але при цьому оснащений кондиціонером, люком, електросклопідйомниками і навіть камерою заднього виду. Оптика — повністю світлодіодна.
Електромотор потужністю 5,5 к. с. (4 кВт) дозволяє розвинути 50 км/год. VEGA Mario Delivery оснащений літій-залізо-фосфатним акумулятором ємністю 100 А∙год і має запас ходу 60-80 км. Зарядка батареї триває приблизно 2-3 години.
До речі, VEGA Mario Delivery — не найдешевший електромобіль в Україні. На нашому ринку є моделі й за 80 тис. гривень.
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