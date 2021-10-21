В Украине появился недорогой грузовой электрокар по цене Renault Logan

VEGA Mario Delivery может перевозить до 500 кг груза, а его запас хода составляет 60-80 км. Зарядить электромобиль можно за 2-3 часа.

В Киеве на выставке "КоммунТех 2021" презентовали легкий коммерческий электромобиль VEGA Mario Delivery. Его планируют продавать по весьма привлекательной цене в 370 500 гривен – на уровне Renault Logan. Об этом сообщает Автоцентр.

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[ + – ] Оптика - полностью светодиодная Фото: autocentre.ua

VEGA Mario Delivery – небольшой одноместный электрокар из Китая грузоподъемностью в 500 кг. Рассчитан он на эксплуатацию в городе, а потому довольно компактный:

Длина – 3600 мм

Ширина – 1345 мм

Высота – 1765 мм

Снаряженная масса – 540 кг

[ + – ] Запас хода составляет 60-80 км Фото: autocentre.ua

В Киеве презентовали фургон VEGA Mario Delivery, но также со временем предложат и голое шасси. Причем, такой электрокар будет даже дешевле – от 342 тыс. гривен.

Китайский электрокар недорогой, но при этом оснащен кондиционером, люком, электростеклоподъемниками и даже камерой заднего вида. Оптика – полностью светодиодная.

[ + – ] Комплектация включает кондиционер и камеру заднего вида Фото: autocentre.ua

Электромотор мощностью 5,5 л. с. (4 кВт) позволяет развить 50 км/ч. VEGA Mario Delivery оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 100 А∙ч и обладает запасом хода в 60-80 км. Зарядка батареи занимает примерно 2-3 часа.

К слову, VEGA Mario Delivery – не самый дешевый электромобиль в Украине. На нашем рынке есть модели и за 80 тыс. гривен.

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