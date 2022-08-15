Новий Mercedes-Benz E-Class 2023 розсекречено за рік до прем'єри (фото)

Новий Mercedes-Benz E-Class збереже знайомий дизайн, але разом стане більшим. Седан отримає більше гібридних версій, а ось топовий 4,0-літровий V8 вже не буде доступним.

До інтернету потрапили патентні зображення Mercedes-Benz E-Class нового покоління. Седан бізнес-класу із заводським позначенням W214 має представити у другій половині 2023 року. Про це повідомляє сайт Team bhp.

[ + – ] Седан стане більшим за попередника

Судячи із зображень, новий Mercedes-Benz E-Class W214 не надто зміниться зовні і збереже знайомий елегантний дизайн. Деякі зовнішні риси на зразок довгастих ліхтарів запозичені у старшого Mercedes S-Class.

Також у S-Class нова модель запозичить платформу. На зображеннях видно, що седан стане довшим — збільшаться його колісна база та заднє звисання кузова.

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Салон Mercedes E-Class 2023 не розсекречений, але напевно отримає нову віртуальну панель приладів та нахилену центральну консоль із сенсорним дисплеєм портретного формату.

[ + – ] Презентація Mercedes-Benz E-Class відбудеться у другій половині 2023 року

Найімовірніше, новий Mercedes E-Class оснащуватимуть бензиновими та дизельними двигунами з турбонаддувом об'ємом 2,0 та 3,0 л, доповненими 48-вольтною гібридною установкою. Природно, залишаться в лінійці і гібриди, що заряджаються, а ось топовий 4,0-літровий V8 від AMG вже не буде доступний. Седан оснастять 9-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що старий Mercedes G-Class перетворили на оригінальний шестиколісний лімузин.