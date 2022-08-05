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Старий Гелендваген перетворили на унікальний шестиколісний лімузин (відео)

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Лімузин Гелендваген ствоорили в американському місті Орландо

Лімузин Mercedes-Benz G-Class створили в одному екземплярі. Має шість коліс, просторий салон і величезний багажник.

У Флориді знайдено дуже нестандартний Mercedes-Benz G-Class. Культовий позашляховик перетворили на шестиколісний лімузин. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі. Його подробиці розкрили на сайті Cars and Bids.

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Позашляховику додали два колеса

Як відомо, у Mercedes-Benz G-Class існує шестиколісна версія у кузові пікап, але цей Гелендваген не має з нею нічого спільного. Автомобіль своїми руками створили майстри з міста Орландо.

За основу взяли старий Mercedes G550 2017 року. Позашляховик подовжили і додали йому третю вісь. Крім того, Гелендваген отримав передній бампер від Brabus та 20-дюймові диски із позашляховою гумою, а також капот із повітрозабірником. На даху з'явився багажник.

Позашляховик отримав передній бампер від Brabus
Позашляховик отримав передній бампер від Brabus
Салон залишився без змін
Салон залишився без змін
На другому ряду побільшало місця для ніг
На другому ряду побільшало місця для ніг
У лімузина величезний багажник
У лімузина величезний багажник
Під капотом встановлений 422-сильний V8
Під капотом встановлений 422-сильний V8
Позашляховик отримав передній бампер від Brabus
Салон залишився без змін
На другому ряду побільшало місця для ніг
У лімузина величезний багажник
Під капотом встановлений 422-сильний V8

Незважаючи на збільшення розмірів, шестиколісний Гелендваген залишився п'ятимісним, хоча другий ряд сидінь зрушили назад для збільшення простору для ніг. Натомість у нього тепер величезний багажник.

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Під капотом встановлений стандартний 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 422 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчаста автоматична КПП.

Шестиколісний лімузин Гелендваген створений в єдиному екземплярі

Наразі лімузин Гелендваген виставлений на онлайн-аукціон. Нині найвища ставка за авто становить $80 000.

Раніше Фокус повідомляв, що шестиколісний Mercedes G-Class збудували і українські майстри, причому його важко відрізнити від оригіналу.

Також ми писали про єдиний у своєму роді лімузин Duster.