Старий Гелендваген перетворили на унікальний шестиколісний лімузин (відео)

Лімузин Mercedes-Benz G-Class створили в одному екземплярі. Має шість коліс, просторий салон і величезний багажник.

У Флориді знайдено дуже нестандартний Mercedes-Benz G-Class. Культовий позашляховик перетворили на шестиколісний лімузин. Автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі. Його подробиці розкрили на сайті Cars and Bids.

[ + – ] Позашляховику додали два колеса

Як відомо, у Mercedes-Benz G-Class існує шестиколісна версія у кузові пікап, але цей Гелендваген не має з нею нічого спільного. Автомобіль своїми руками створили майстри з міста Орландо.

За основу взяли старий Mercedes G550 2017 року. Позашляховик подовжили і додали йому третю вісь. Крім того, Гелендваген отримав передній бампер від Brabus та 20-дюймові диски із позашляховою гумою, а також капот із повітрозабірником. На даху з'явився багажник.

[ + – ] Позашляховик отримав передній бампер від Brabus [ + – ] Салон залишився без змін [ + – ] На другому ряду побільшало місця для ніг [ + – ] У лімузина величезний багажник [ + – ] Під капотом встановлений 422-сильний V8

Незважаючи на збільшення розмірів, шестиколісний Гелендваген залишився п'ятимісним, хоча другий ряд сидінь зрушили назад для збільшення простору для ніг. Натомість у нього тепер величезний багажник.

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Під капотом встановлений стандартний 4,0-літровий V8 твін-турбо потужністю 422 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] Шестиколісний лімузин Гелендваген створений в єдиному екземплярі

Наразі лімузин Гелендваген виставлений на онлайн-аукціон. Нині найвища ставка за авто становить $80 000.

Раніше Фокус повідомляв, що шестиколісний Mercedes G-Class збудували і українські майстри, причому його важко відрізнити від оригіналу.

Також ми писали про єдиний у своєму роді лімузин Duster.