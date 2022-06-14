Гібридна установка та 700 сил: заряджений Mercedes S-Class зняли на дорогах (відео)

Новий Mercedes-AMG S63 помітили під час тестів на Нюрбургрингу. Спортивний седан стане потужнішим та економічнішим за рахунок гібридної установки.

Заряджений Mercedes-Benz S-Class W223 вперше потрапив до об'єктивів папараці. Потужна версія Mercedes-AMG S63e проходить фінальні випробування на німецькому автодромі Нюрбургринг, і її мають представити до кінця року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: Motor1.com

Новий Mercedes-AMG S63e лише трохи прикритий камуфляжем. Розкішний заряджений седан відрізняється фірмовими ґратами радіатора AMG та більш агресивними бамперами. Ззаду видно чотири вихлопні труби.

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Літера "е" в назві натякає на те, що спортивний седан електрифікували — він став гібридом, що заряджається. Автомобіль зберіг 4,0-літровий бензиновий V8 твін-турбо, але його доповнили електродвигуном. Сумарна віддача силової установки складає приблизно 700 к. с., а витрата палива помітно зменшиться порівняно з попередником.

Стандартними будуть 9-ступінчаста автоматична КПП і повний привід. Також новий Mercedes-AMG S63e отримає керовані задні колеса та пневмопідвіску, здатну сканувати дорогу перед автомобілем.

[ + – ] Mercedes-AMG S63e оснастили 700-сильною гібридною установкою

Варто зазначити, що Mercedes-AMG S63e недовго буде найшвидшою модифікацією S-Class. Передбачається, що пізніше лінійку поповнить варіант S65e потужністю приблизно 800 к. с. Гібридною установкою поділиться з ним Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance.

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