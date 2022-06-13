Новенький спорткар BMW M2 розсекречено на офіційних фото та відео

BMW M2 нового покоління стане потужнішим та отримає деталі від старших моделей М3 та М4. Купе зможе розганятися до 100 км/год менше, ніж за 4 секунди.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

BMW показали перші знімки нового покоління M2. Заряджену версію купе покажуть наприкінці цього року, а його продажі стартують у квітні. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: BMW

Новий BMW M2 на фото в камуфляжі, хоча його дизайн можна побачити. Від стандартного купе BMW 2 Series він відрізняється обважуванням, розширеними колісними арками та спойлером на кришці багажника. Також ззаду видно чотири вихлопні труби. Стандартними є 19-дюймові диски литі.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: BMW

Салон BMW M2 2023 оброблений шкірою та алькантарою, а за доплату доступні карбонові вставки. Купе отримало спортивні крісла та кермо, а у віртуальній панелі приладів змінено графіку.

Важливо

Ціна $313 тис. і двигун від суперкара: який вигляд має найекстремальніший пікап Nissan (відео)

Знайомий 3,0-літровий бензиновий турбомотор доповнять деталями від старших BMW M3 та M4, що збільшить його потужність приблизно до 450 к. с. Розгін до 100 км/год займе менше 4 с, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 250 км/год.

[ + – ] BMW M2 2023 оснащений 3,0-літровим турбомотором потужністю приблизно 450 к. с.

Купе BMW M2 2023 запропонують із 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП, а ось привід залишиться виключно заднім. Крім того, з'являться адаптивні амортизатори та збільшені до 380 мм гальмівні диски.

Раніше Фокус розповідав про новий BMW X1 третього покоління. Кросовер став соліднішим на вигляд і вперше отримав електричну версію.