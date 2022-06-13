Новейший спорткар BMW M2 рассекречен на официальных фото и видео

BMW M2 нового поколения станет мощнее и получит детали от старших моделей М3 и М4. Купе сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды.

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BMW показали первые фото нового поколения M2. Заряженную версию купе покажут в конце нынешнего года, а его продажи стартуют в апреле. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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[ + – ] Сзади видны четыре выхлопных трубы Фото: BMW

Новый BMW M2 на фотографиях в камуфляже, хотя его дизайн можно разглядеть. От стандартного купе BMW 2 Series он отличается обвесом, расширенными колесными арками и спойлером на крышке багажника. Также сзади видны четыре выхлопных трубы. Стандартными являются 19-дюймовые литые диски.

[ + – ] В салоне установлены спортивные сиденья Фото: BMW

Салон BMW M2 2023 отделан кожей и алькантарой, а за доплату доступны карбоновые вставки. Купе получило спортивные кресла и руль, а в виртуальной панели приборов изменена графика.

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Знакомый 3,0-литровый бензиновый турбомотор дополнят деталями от старших BMW M3 и M4, что увеличит его мощность примерно до 450 л. с. Разгон до 100 км/ч займет менее 4 с, а максимальная скорость будет ограничена на отметке в 250 км/ч.

[ + – ] BMW M2 2023 оснащен 3,0-литровым турбомотором мощностью около 450 л. с.

Купе BMW M2 2023 предложат с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП, а вот привод останется исключительно задним. Кроме того, появятся адаптивные амортизаторы и увеличенные до 380 мм тормозные диски.

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