Гибридная установка и 700 сил: заряженный Mercedes S-Class засняли на дорогах (видео)

Новый Mercedes-AMG S63 заметили во время тестов на Нюрбургринге. Спортивный седан станет мощнее и экономичнее за счет гибридной установки.

Заряженный Mercedes-Benz S-Class W223 впервые попал в объективы папарацци. Мощная версия Mercedes-AMG S63e проходит финальные испытания на немецком автодроме Нюрбургринг и ее должны представить до конца года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Сзади видны четыре выхлопных трубы Фото: Motor1.com

Новый Mercedes-AMG S63e лишь немного прикрыт камуфляжем. Роскошный заряженный седан отличается фирменной решеткой радиатора AMG и более агрессивными бамперами. Сзади видны четыре выхлопных трубы.

Важно

Новейший спорткар BMW M2 рассекречен на официальных фото и видео

Буква "е" в названии намекает на то, что спортивный седан электрифицировали — он стал подзаряжаемым гибридом. Автомобиль сохранил 4,0-литровый бензиновый V8 твин-турбо, но его дополнили электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет около 700 л. с., а расход топлива заметно уменьшится по сравнению с предшественником.

Стандартными будут 9-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод. Также новый Mercedes-AMG S63e получит управляемые задние колеса и пневмоподвеску, способную сканировать дорогу перед автомобилем.

[ + – ] Mercedes-AMG S63e оснастили 700-сильной гибридной установкой

Примечательно, что Mercedes-AMG S63e недолго будет самой быстрой модификацией S-Class. Предполагается, что несколько позже линейку пополнит вариант S65e мощностью около 800 л. с. Гибридной установкой с ним поделится Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance.

Ранее Фокус сообщал, что новейший суперкар Mercedes-AMG One оказался самым дорогим в содержании авто в мире.