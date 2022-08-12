Сміливий дизайн і заводське ГБО: новий Hyundai Sonata 2023 розсекретили до прем'єри (фото)
Hyundai Sonata готуються зняти з виробництва, але перед цим на седан чекає фінальний фейсліфтинг. Дизайн оновлять у футуристичному стилі мінівена Hyundai Staria.
В інтернет потрапило перше фото Hyundai Sonata 2023. Сімейний седан пройде серйозне оновлення і буде представлений у квітні наступного року. Про це повідомили під час стріму на корейському Youtube-каналі Media Auto.
Новий Hyundai Sonata 2023 кардинально зміниться зовні. Передня частина седана виконана в дусі мінівена Hyundai Staria — з тоненькими діодними фарами на всю ширину кузова та величезною решіткою радіатора. Позаду освіжені ліхтарі.
Салон Hyundai Sonata також оновлять, проте поки що його фото відсутні. Крім того, стало відомо, що лінійка двигунів седана буде звужена. Залишаться бензинові турбомотори об'ємом 1,6 л (180 к. с.), 2,0 л (240 к. с.) та 2,5 л (290 к. с.), а також гібридні версії потужністю 195 і 205 к. с. У Південній Кореї і деяких інших країнах також запропонують 2,0-літрову 150-сильну модифікацію із заводським ГБО.Важливо
Hyundai Sonata 2023 стане останньою версією історії моделі. Раніше стало відомо, що випуск седана планують припинити у 2027 чи 2028 році та його нове покоління не планується. Разом із Sonata знімуть із виробництва і споріднений седан Kia K5.
Також Фокус повідомляв, що Kia представила недорогий мінівен із дуже нестандартними дверима.