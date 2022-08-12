Сміливий дизайн і заводське ГБО: новий Hyundai Sonata 2023 розсекретили до прем'єри (фото)

Hyundai Sonata готуються зняти з виробництва, але перед цим на седан чекає фінальний фейсліфтинг. Дизайн оновлять у футуристичному стилі мінівена Hyundai Staria.

В інтернет потрапило перше фото Hyundai Sonata 2023. Сімейний седан пройде серйозне оновлення і буде представлений у квітні наступного року. Про це повідомили під час стріму на корейському Youtube-каналі Media Auto.

Новий Hyundai Sonata 2023 кардинально зміниться зовні. Передня частина седана виконана в дусі мінівена Hyundai Staria — з тоненькими діодними фарами на всю ширину кузова та величезною решіткою радіатора. Позаду освіжені ліхтарі.

[ + – ] Hyundai Sonata планують зняти з виробництва за кілька років Фото: скриншот/youtube

Салон Hyundai Sonata також оновлять, проте поки що його фото відсутні. Крім того, стало відомо, що лінійка двигунів седана буде звужена. Залишаться бензинові турбомотори об'ємом 1,6 л (180 к. с.), 2,0 л (240 к. с.) та 2,5 л (290 к. с.), а також гібридні версії потужністю 195 і 205 к. с. У Південній Кореї і деяких інших країнах також запропонують 2,0-літрову 150-сильну модифікацію із заводським ГБО.

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Hyundai Sonata 2023 стане останньою версією історії моделі. Раніше стало відомо, що випуск седана планують припинити у 2027 чи 2028 році та його нове покоління не планується. Разом із Sonata знімуть із виробництва і споріднений седан Kia K5.

Також Фокус повідомляв, що Kia представила недорогий мінівен із дуже нестандартними дверима.