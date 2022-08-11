Компактний формат і незвичайні двері. Kia показали оригінальний мінівен за $10 500 (фото)

Мінівен Kia Ray — одна з найкомпактніших моделей у лінійці корейської марки. Автомобіль відрізняється оригінальним дизайном із асиметричними дверима.

Опубліковано перші фото Kia Ray 2023. Компактний мінівен презентують у вересні в Південній Кореї, і після цього він надійде в продаж за ціною від $10 500. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

[ + – ] У мінівена замінено двері багажника Фото: Kia

Kia Ray не є абсолютно новим — це масштабна модернізація вже наявної моделі. Автомобіль зберігає характерний профіль із вертикальними стійками даху. Водночас у нього з'явилася заглушка на місці решітки радіатора, більші фари та ліхтарі.

Також замінено бампери та двері багажника. Автомобіль зберігає цікаве асиметричне компонування кузова: зліва встановлені звичайні задні двері, а праворуч — зсувні.

[ + – ] Задні праві двері виконані зсувним Фото: Kia

Мінівен Kia Ray побудований на платформі хетчбека Picanto. Це одна з найкомпактніших моделей марки.

Розміри Kia Ray 2023:

Довжина — 3595 мм

Ширина — 1595 мм

Висота — 1700 мм

Колісна база — 2520 мм

[ + – ] У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Kia

У салоні змінено передню панель і встановлено цифровий щиток приладів. Крім того, збільшено в розмірах дисплей мультимедіа. Базова комплектація Kia Ray включає кондиціонер, підігрів сидінь, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

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Спочатку новий Kia Ray продаватимуть лише з 1,0-літровим 78-сильним бензиновим двигуном. Пізніше лінійку може розширити електронна версія, адже в попередника вона була.

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