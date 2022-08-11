Компактний формат і незвичайні двері. Kia показали оригінальний мінівен за $10 500 (фото)
Мінівен Kia Ray — одна з найкомпактніших моделей у лінійці корейської марки. Автомобіль відрізняється оригінальним дизайном із асиметричними дверима.
Опубліковано перші фото Kia Ray 2023. Компактний мінівен презентують у вересні в Південній Кореї, і після цього він надійде в продаж за ціною від $10 500. Про це повідомляє офіційний сайт Kia.
Kia Ray не є абсолютно новим — це масштабна модернізація вже наявної моделі. Автомобіль зберігає характерний профіль із вертикальними стійками даху. Водночас у нього з'явилася заглушка на місці решітки радіатора, більші фари та ліхтарі.
Також замінено бампери та двері багажника. Автомобіль зберігає цікаве асиметричне компонування кузова: зліва встановлені звичайні задні двері, а праворуч — зсувні.
Мінівен Kia Ray побудований на платформі хетчбека Picanto. Це одна з найкомпактніших моделей марки.
Розміри Kia Ray 2023:
- Довжина — 3595 мм
- Ширина — 1595 мм
- Висота — 1700 мм
- Колісна база — 2520 мм
У салоні змінено передню панель і встановлено цифровий щиток приладів. Крім того, збільшено в розмірах дисплей мультимедіа. Базова комплектація Kia Ray включає кондиціонер, підігрів сидінь, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.Важливо
Спочатку новий Kia Ray продаватимуть лише з 1,0-літровим 78-сильним бензиновим двигуном. Пізніше лінійку може розширити електронна версія, адже в попередника вона була.
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