Компактный формат и необычные двери. Kia показали оригинальный минивэн за $10 500 (фото)
Минивэн Kia Ray — одна из самых компактных моделей в линейке корейской марки. Автомобиль отличается оригинальным дизайном с ассиметричными дверями.
Опубликованы первые фото Kia Ray 2023. Компактный минивэн презентуют в сентябре в Южной Корее и после этого он поступит в продажу по цене от $10 500. Об этом сообщает официальный сайт Kia.
Kia Ray не является полностью новым – это масштабная модернизация уже существующей модели. Автомобиль сохраняет характерный профиль с вертикальными стойками крыши. В то же время, у него появилась заглушка на месте решетки радиатора, более крупные фары и фонари.
Также заменены бамперы и дверь багажника. Автомобиль сохраняет интересную ассиметричную компоновку кузова: слева установлена обычная задняя дверь, а справа – сдвижная.
Минивэн Kia Ray построен на платформе хэтчбека Picanto. Это одна из самых компактных моделей марки.
Размеры Kia Ray 2023:
- Длина – 3595 мм
- Ширина – 1595 мм
- Высота – 1700 мм
- Колесная база – 2520 мм
В салоне изменена передняя панель и установлен цифровой щиток приборов. Кроме того, увеличен в размерах дисплей мультимедиа. Базовая комплектация Kia Ray включает кондиционер, подогрев сидений, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.Важно
Поначалу новый Kia Ray будут продавать только с 1,0-литровым 78-сильным бензиновым двигателем. Позже линейку может расширить электрическая версия, ведь у предшественника она была.
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