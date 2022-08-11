Компактный формат и необычные двери. Kia показали оригинальный минивэн за $10 500 (фото)

Минивэн Kia Ray — одна из самых компактных моделей в линейке корейской марки. Автомобиль отличается оригинальным дизайном с ассиметричными дверями.

Опубликованы первые фото Kia Ray 2023. Компактный минивэн презентуют в сентябре в Южной Корее и после этого он поступит в продажу по цене от $10 500. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

[ + – ] У минивэна заменена дверь багажника Фото: Kia

Kia Ray не является полностью новым – это масштабная модернизация уже существующей модели. Автомобиль сохраняет характерный профиль с вертикальными стойками крыши. В то же время, у него появилась заглушка на месте решетки радиатора, более крупные фары и фонари.

Также заменены бамперы и дверь багажника. Автомобиль сохраняет интересную ассиметричную компоновку кузова: слева установлена обычная задняя дверь, а справа – сдвижная.

[ + – ] Задняя правая дверь выполнена сдвижной Фото: Kia

Минивэн Kia Ray построен на платформе хэтчбека Picanto. Это одна из самых компактных моделей марки.

Размеры Kia Ray 2023:

Длина – 3595 мм

Ширина – 1595 мм

Высота – 1700 мм

Колесная база – 2520 мм

[ + – ] В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: Kia

В салоне изменена передняя панель и установлен цифровой щиток приборов. Кроме того, увеличен в размерах дисплей мультимедиа. Базовая комплектация Kia Ray включает кондиционер, подогрев сидений, системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

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Поначалу новый Kia Ray будут продавать только с 1,0-литровым 78-сильным бензиновым двигателем. Позже линейку может расширить электрическая версия, ведь у предшественника она была.

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