Младший брат Corolla: Toyota презентовала недорогой компактный седан за $15 000 (фото)
Седан Toyota Yaris заметно крупнее хэтчбека и обладает большим 476-литровым багажником. Бюджетная модель довольно богато оснащена, а позже появится ее гибридная версия.
Линейку Toyota Yaris 2022 пополнил новый седан Ativ. Бюджетную модель начнут продавать до конца года по цене от 15 000 до 19 400 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.
Новая Toyota Yaris Ativ разработана в сотрудничестве с Daihatsu. Седан построен на упрощенной версии платформы TNGA, которую использует и хэтчбек Toyota Yaris. Автомобиль ощутимо крупнее собрата.
Размеры Toyota Yaris Ativ:
- Длина — 4425 мм
- Ширина — 1740 мм
- Высота — 1480 мм
- Колесная база — 2620 мм
Кроме того, четырехдверная версия разительно отличается по дизайну. У нее покатая аркообразная крыша и рельефные боковины. Передняя часть выполнена в духе старшей Toyota Corolla: широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами.
В салоне появилась цифровая панель приборов, а на центральной панели размещен большой сенсорный экран диагональю 8 либо 9 дюймов (в зависимости от версии модели). Объем багажника составляет 476 л.Важно
Базовый седан Toyota Yaris Ativ получила бесключевой доступ, ESP, 6 подушек безопасности и кондиционер. В топовой версии добавлены кожаный салон, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в самом дорогом варианте предусмотрены автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон.
Новая Toyota Yaris Ativ дебютировала с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 94 л. с., расходующим в среднем 4,3 л/100 км. Позже добавят еще более экономичную гибридную модификацию на 116 л. с. Все версии оснащаются вариатором.
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