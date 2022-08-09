Младший брат Corolla: Toyota презентовала недорогой компактный седан за $15 000 (фото)

Седан Toyota Yaris заметно крупнее хэтчбека и обладает большим 476-литровым багажником. Бюджетная модель довольно богато оснащена, а позже появится ее гибридная версия.

Линейку Toyota Yaris 2022 пополнил новый седан Ativ. Бюджетную модель начнут продавать до конца года по цене от 15 000 до 19 400 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

[ + – ] Седан заметно крупнее хэтчбека — 4425 мм в длину Фото: Toyota

Новая Toyota Yaris Ativ разработана в сотрудничестве с Daihatsu. Седан построен на упрощенной версии платформы TNGA, которую использует и хэтчбек Toyota Yaris. Автомобиль ощутимо крупнее собрата.

Размеры Toyota Yaris Ativ:

Длина — 4425 мм

Ширина — 1740 мм

Высота — 1480 мм

Колесная база — 2620 мм

[ + – ] Модель дебютировала с 1,2-литровым 94-сильным двигателем Фото: Toyota

Кроме того, четырехдверная версия разительно отличается по дизайну. У нее покатая аркообразная крыша и рельефные боковины. Передняя часть выполнена в духе старшей Toyota Corolla: широкая решетка радиатора сочетается с продолговатыми диодными фарами.

[ + – ] В салоне появились цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей Фото: Toyota

В салоне появилась цифровая панель приборов, а на центральной панели размещен большой сенсорный экран диагональю 8 либо 9 дюймов (в зависимости от версии модели). Объем багажника составляет 476 л.

Важно

Новая Toyota Camry неожиданно провалила краш-тест (видео)

Базовый седан Toyota Yaris Ativ получила бесключевой доступ, ESP, 6 подушек безопасности и кондиционер. В топовой версии добавлены кожаный салон, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в самом дорогом варианте предусмотрены автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон.

[ + – ] Объем багажника составляет 476 л Фото: Toyota

Новая Toyota Yaris Ativ дебютировала с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 94 л. с., расходующим в среднем 4,3 л/100 км. Позже добавят еще более экономичную гибридную модификацию на 116 л. с. Все версии оснащаются вариатором.

Ранее Фокус сообщал, что флагманскую модель MG рассекретили до премьеры. Она станет бюджетной альтернативой Volkswagen Arteon и Audi A5 Sportback.