Новый флагман. Большой седан MG полностью рассекретили до премьеры (фото)
Спортивный седан MG 7 отличается ярким стремительным дизайном и богатой комплектацией. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.
В интернет попали новые фото MG 7. Флагманская модель британской марки будет официально представлена 17 сентября. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и все модели MG, седан будут выпускать на предприятии SAIC в Китае. Впрочем, он должен появиться и в Европе. Стоимость базовой версии модели составит около $20 000.
Новый MG 7 – спортивный седан-купе со стремительным профилем. У него покатая аркообразная крыша и заостренная задняя часть с выдвижным спойлером. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами. По размерам автомобиль сопоставим с Volkswagen Arteon.
Габариты MG 7 2023:
- Длина – 4884 мм
- Ширина – 1889 мм
- Высота – 1447 мм
Салон MG 7 пока не рассекречен, но известно, что седан получит виртуальную панель приборов и отделку кожей. Комплектация будет включать панорамную крышу, климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод сидений.
Поначалу на выбор предложат две версии модели. Базовый MG 7 получит 1,5-литровый 185-сильный турбомотор и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, а топовый вариант оснастят 2,0-литровой 257-сильной турбочетверкой и 9-ступенчатым автоматом. В середине 2023 года линейку пополнит подзаряжаемый гибрид.
Ранее Фокус сообщал, что MG готовят электрический спорткар. Новую модель представят к 100-летию британской марки.