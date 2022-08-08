Новый флагман. Большой седан MG полностью рассекретили до премьеры (фото)

Спортивный седан MG 7 отличается ярким стремительным дизайном и богатой комплектацией. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

В интернет попали новые фото MG 7. Флагманская модель британской марки будет официально представлена 17 сентября. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Новая модель дебютирует уже в этом месяце Фото: CarNewsChina

Как и все модели MG, седан будут выпускать на предприятии SAIC в Китае. Впрочем, он должен появиться и в Европе. Стоимость базовой версии модели составит около $20 000.

Новый MG 7 – спортивный седан-купе со стремительным профилем. У него покатая аркообразная крыша и заостренная задняя часть с выдвижным спойлером. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами. По размерам автомобиль сопоставим с Volkswagen Arteon.

[ + – ] Задняя часть MG 7 заострена Фото: CarNewsChina

Габариты MG 7 2023:

Длина – 4884 мм

Ширина – 1889 мм

Высота – 1447 мм

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Салон MG 7 пока не рассекречен, но известно, что седан получит виртуальную панель приборов и отделку кожей. Комплектация будет включать панорамную крышу, климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод сидений.

[ + – ] На первых порах предложат бензиновые турбомоторы мощностью до 257 л. с. Фото: CarNewsChina

Поначалу на выбор предложат две версии модели. Базовый MG 7 получит 1,5-литровый 185-сильный турбомотор и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, а топовый вариант оснастят 2,0-литровой 257-сильной турбочетверкой и 9-ступенчатым автоматом. В середине 2023 года линейку пополнит подзаряжаемый гибрид.

Ранее Фокус сообщал, что MG готовят электрический спорткар. Новую модель представят к 100-летию британской марки.