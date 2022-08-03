Двери как у Lamborghini и руль-штурвал: MG рассекретили недорогой электроспорткар (видео)

MG возвращаются к истокам и выпустят двухместный спорткар Cyberster. Кабриолет приурочат к 100-летнему юбилею британской марки.

Опубликованы официальные тизеры кабриолета MG Cyberster. Электрический спорткар появится в 2023 году и поступит в производство годом позже. Видео с электромобилем появилось на официальном Youtube-канале британского бренда.

Новый MG Cyberster станет подарком на 100-летие MG и обозначит возвращение марки к истокам. На протяжении нескольких десятилетий она выпускала компактные и недорогие спортивные кабриолеты, однако в последние годы таких моделей не было в ее линейке.

[ + – ] У кабриолета оригинальные фонари в виде стрелок Фото: скриншот/youtube

Ранее в интернет попали патентные изображения MG Cyberster и видео подтвердило их подлинность. У спорткара классические пропорции с длинным капотом, короткими свесами кузова и сдвинутым назад салоном.

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А вот поднимающиеся вверх двери в стиле Lamborghini и стреловидные фонари – черты нового стиля. Еще одна интересная деталь MG Cyberster – руль-штурвал, как у Tesla Model S Plaid.

[ + – ] Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с

Характеристики MG Cyberster пока держат в секрете. Однако год назад во время презентации прототипа модели сообщили, что электромобиль MG сможет разгоняться до 100 км/ч за 3 с и проезжать 800 км без подзарядки. Стоимость авто составит около 40-50 тыс. евро.

Ранее Фокус рассказывал про конкурента Nissan Leaf от MG с запасом хода в 450 км. Топовая версия модели будет достигать 100 км/ч за 4 с.