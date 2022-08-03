Двері як у Lamborghini та кермо-штурвал: MG розсекретили недорогий електроспорткар (відео)

MG повертаються до витоків і випустять двомісний спорткар Cyberster. Кабріолет приурочать до 100-річного ювілею британської марки.

Опубліковано офіційні тизери кабріолета MG Cyberster. Електричний спорткар з'явиться у 2023 році та надійде у виробництво роком пізніше. Відео з електромобілем з'явилося на офіційному Youtube каналі британського бренду.

Новий MG Cyberster стане подарунком на 100-річчя MG та позначить повернення марки до витоків. Протягом кількох десятиліть вона випускала компактні та недорогі спортивні кабріолети, проте останніми роками таких моделей не було у її лінійці.

[ + – ] У кабріолета оригінальні ліхтарі у вигляді стрілок Фото: скриншот/youtube

Раніше в інтернет потрапили патентні зображення MG Cyberster і відео підтвердило їх справжність. У спорткара класичні пропорції з довгим капотом, короткими навісами кузова і зрушеним назад салоном.

Важливо

Британці готують стильного та недорогого конкурента Toyota Camry та Volkswagen Arteon (фото)

А ось двері, що піднімаються вгору, в стилі Lamborghini та стрілоподібні ліхтарі — риси нового стилю. Ще одна цікава деталь MG Cyberster — кермо-штурвал, як у Tesla Model S Plaid.

[ + – ] Електрокар зможе розганятись до 100 км/год за 3 с

Характеристики MG Cyberster поки що тримають у секреті. Проте рік тому під час презентації прототипу моделі повідомили, що електромобіль MG зможе розганятись до 100 км/год за 3 с та проїжджати 800 км без підзарядки. Вартість авто становитиме приблизно 40-50 тис. євро.

Раніше Фокус розповідав про конкурента Nissan Leaf від MG із запасом ходу 450 км. Топова версія моделі сягатиме 100 км/год за 4 с.