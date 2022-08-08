Новий флагман. Великий седан MG розсекретили до прем'єри (фото)

Спортивний седан MG 7 відрізняється яскравим стрімким дизайном і багатою комплектацією. Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях.

В інтернет потрапили нові фото MG 7. Флагманську модель британської марки буде офіційно представлено 17 вересня. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Нова модель дебютує вже цього місяця Фото: CarNewsChina

Як і всі моделі MG, седан випускатимуть на підприємстві SAIC у Китаї. Утім, він має з'явитись і в Європі. Вартість базової версії моделі становитиме приблизно $20 000.

Новий MG 7 — спортивний седан-купе зі швидким профілем. У нього похилий аркоподібний дах і загострена задня частина з висувним спойлером. Широкі грати радіатора поєднуються з розкосими фарами. За розмірами автомобіль можна порівняти з Volkswagen Arteon.

[ + – ] Задня частина MG 7 загострена Фото: CarNewsChina

Габарити MG 7 2023:

довжина — 4 884 мм;

ширина — 1 889 мм;

висота — 1 447 мм.

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Салон MG 7 поки не розсекречений, але відомо, що седан отримає віртуальну панель приладів та обробку шкірою. Комплектація враховуватиме панорамний дах, клімат-контроль, камеру заднього виду, електропривід сидінь.

[ + – ] Спочатку запропонують бензинові турбомотори потужністю до 257 к. с. Фото: CarNewsChina

Спочатку на вибір запропонують дві версії моделі. Базовий MG 7 отримає 1,5-літровий 185-сильний турбомотор і 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями, а топовий варіант оснастять 2,0-літровою 257-сильною турбочетвіркою та 9-ступінчастим автоматом. У середині 2023 року лінійку поповнить гібрид, що підзаряджається.

Раніше Фокус повідомляв, що MG готують електричний спорткар. Нову модель представлять до 100-річчя британської марки.