Новая Toyota Camry неожиданно провалила краш-тест (видео)

Toyota Camry не прошла краш-тест по новой ужесточенной методике. Испытание показало, что при боковом ударе под угрозой голова и таз водителя и заднего пассажира.

Обновленная Toyota Camry 2022 модельного года не смогла пройти новый краш-тест в США. Семейный седан получил неудовлетворительную оценку. Об этом сообщается на сайте американского Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), проводившего испытание.

В IIHS ввели новую, более жесткую, методику бокового столкновения. Тележка, таранящая авто, стала тяжелее: ее вес увеличили с 1600 до 1900 кг, чтобы имитировать удар большого внедорожника или пикапа. Кроме того, ее скорость во время краш-теста увеличили с 50 до 60 км/ч.

[ + – ] Боковой краш-тест IIHS начали проводить по новой методике

В ходе испытания выяснилось, что в Toyota Camry под угрозой таз водителя и заднего пассажира. К тому же, надувная "занавеска" не смогла защитить головы манекенов — они поднырнули под нее.

Следует отметить, что Toyota Camry не единственная провалила новый краш-тест – оценки "неудовлетворительно" также получили Nissan Altima и Chevrolet Malibu (хотя Malibu – устаревшая модель и ее скоро снимут с производства).

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Сложное испытание с разными результатами прошли Honda Accord, Hyundai Sonata, Volkswagen Jetta и Subaru Outback, причем последний – получил высокую оценку "хорошо".

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии вводят новый вид краш-теста, во время которого автомобили будут топить.

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