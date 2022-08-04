Нова Toyota Camry зненацька провалила краш-тест (відео)

Toyota Camry не пройшла краш-тест за новою жорсткою методикою. Випробування показало, що в разі бічного удару під загрозою голова та таз водія та заднього пасажира.

Оновлена Toyota Camry 2022 модельного року не змогла пройти новий краш-тест у США. Сімейний седан отримав незадовільну оцінку. Про це повідомляється на сайті американського Страхового інституту безпеки дорожнього руху (IIHS), який проводив випробування.

В IIHS ввели нову, жорсткішу, методику бокового зіткнення. Візок, що таранить авто, став важчим: його вагу збільшили з 1 600 до 1 900 кг, щоб імітувати удар великого позашляховика або пікапа. Крім того, його швидкість під час краш-тесту збільшили з 50 до 60 км/год.

[ + – ] Бічний краш-тест IIHS почали проводити за новою методикою

У процесі випробування з'ясувалося, що в Toyota Camry під загрозою таз водія і заднього пасажира. До того ж, надувна "фіранка" не змогла захистити голови манекенів — вони підринули під неї.

Варто зазначити, що Toyota Camry не єдина провалила новий краш-тест — оцінки "незадовільно" також отримали Nissan Altima та Chevrolet Malibu (хоча Malibu — застаріла модель і скоро її знімуть з виробництва).

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Складне випробування з різними результатами пройшли Honda Accord, Hyundai Sonata, Volkswagen Jetta та Subaru Outback, причому останній отримав високу оцінку "добре".

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії вводять новий вид краш-тесту, під час якого автомобілі палитимуть.

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