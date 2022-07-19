В Австралії вводять новий краш-тест авто: машини топитимуть

Новий тест дозволить визначити, як швидко водій і пасажири можуть вибратися з автомобіля, що тоне. Машини занурюватимуть у ємності з водою.

Австралійська організація ANCAP, яка контролює безпеку автомобілів, запроваджує абсолютно новий вид краш-тесту. Із січня 2023 року машини почнуть топити. Про це повідомляється на офіційному сайті ANCAP.

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Підводний тест дозволить визначити, наскільки швидко водій і пасажири можуть залишити авто, що тоне. Для цього машини планують занурювати у спеціальні резервуари з водою.

[ + – ] В ANCAP вважають, що вибратися з авто, що тоне, необхідно за 10 хвилин

В Австралії нерідко трапляються випадки затоплення машин в океані та річках. Вибратися з машини, що тоне, не так-то й просто. У міру занурення зростає тиск, тому відкрити двері дуже складно — потрібно докласти чималих зусиль.

В ANCAP вважають, що автовиробники повинні забезпечити можливість залишити салон авто-утопленника протягом 10 хвилин (поки всередині є повітря) — відкрити двері або опустити шибки з електроприводом.

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Якщо це неможливо технічно, повинні бути продумані альтернативні методи порятунку. Наприклад, можна передбачити можливість опустити скло вручну або вибити за допомогою спеціального інструменту.

Якщо досвід ANCAP виявиться успішним, то, швидше за все, новий вид краш-тесту запровадять європейська організація EuroNCAP та аналогічні структури в Азії та Америці.

Раніше Фокус повідомляв, що новий китайський електромобіль BYD Seal встановив рекорд швидкості у "лосиному" тесті.