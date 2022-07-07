У ЄС зобов'язали автовиробників обмежувати швидкість усіх нових машин

Автоматичний обмежувач швидкості Intelligent Speed ​​Assistance став обов'язковим для всіх нових авто в ЄС. Нові правила покликані зменшити кількість випадків перевищення дозволеної швидкості та підвищити безпеку дорожнього руху.

У Європейському Союзі запровадили нову вимогу до автомобілів. Відтепер усі нові машини, які продають на території ЄС, мають оснащувати активною системою обмеження швидкості Intelligent Speed ​​Assistance (ISA). Про це повідомляє сайт The Drive.

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Технологія Intelligent Speed ​​Assistance не дозволяє водієві перевищити дозволену швидкість. Вона здатна визначати встановлені обмеження швидкості за допомогою камер, що сканують дорожні знаки, а також на основі GPS-навігації даних.

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Якщо автомобіль їде швидше за встановлені ліміти, то ISA попереджає його про це за допомогою сигналів або вібрацій на кермі. За відсутності реакції водія система сама здатна зменшити швидкість до дозволеної.

Усі нові автомобілі в ЄС, виготовлені після 6 липня, мають бути оснащені ISA за умовчанням. Для машин, випущених у першому півріччі 2022 року, запровадили перехідний період — їх необхідно доукомплектувати системою до 7 липня 2024 року.

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Нові правила Євросоюзу мають підвищити безпеку дорожнього руху. Не секрет, що перевищення швидкості є однією з основних причин аварій — близько 30% смертельних ДТП трапляються саме через недотримання дозволеного швидкісного режиму.

Раніше Фокус повідомляв, що з 2035 року все нові авто в ЄС будуть електричними — Європарламент заборонив бензинові та дизельні двигуни.