В ЕС обязали автопроизводителей ограничивать скорость всех новых машин
Автоматический ограничитель скорости Intelligent Speed Assistance стал обязательным для всех новых авто в ЕС. Новые правила призваны уменьшить количество случаев превышения разрешенной скорости и повысить безопасность дорожного движения.
В Европейском союзе ввели новое требование к автомобилям. Отныне все новые машины, которые продают на территории ЕС, должны оснащаться активной системой ограничения скорости Intelligent Speed Assistance (ISA). Об этом сообщает сайт The Drive.
Технология Intelligent Speed Assistance не позволяет водителю превысить разрешенную скорость. Она способна определять установленные ограничения скорости с помощью камер, сканирующих дорожные знаки, а также на основе данных GPS-навигации.
Если автомобиль едет быстрее установленных лимитов, то ISA предупреждает его об этом с помощью сигналов или вибраций на руле. При отсутствии реакции водителя система сама способна снизить скорость до разрешенной.
Все новые автомобили в ЕС, произведенные после 6 июля, должны быть оснащены ISA по умолчанию. Для машин, выпущенных в первом полугодии 2022 года, ввели переходной период – их необходимо доукомплектовать системой до 7 июля 2024 года.Важно
Новые правила Евросоюза призваны повысить безопасность дорожного движения. Не секрет, что превышение скорости является одной из основных причин аварий – около 30% смертельных ДТП происходят именно из-за несоблюдения разрешенного скоростного режима.
Ранее Фокус сообщал, что с 2035 года все новые авто в ЕС будут электрическими — Европарламент запретил бензиновые и дизельные двигатели.