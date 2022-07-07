В ЕС обязали автопроизводителей ограничивать скорость всех новых машин

Автоматический ограничитель скорости Intelligent Speed ​​Assistance стал обязательным для всех новых авто в ЕС. Новые правила призваны уменьшить количество случаев превышения разрешенной скорости и повысить безопасность дорожного движения.

В Европейском союзе ввели новое требование к автомобилям. Отныне все новые машины, которые продают на территории ЕС, должны оснащаться активной системой ограничения скорости Intelligent Speed ​​Assistance (ISA). Об этом сообщает сайт The Drive.

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Технология Intelligent Speed ​​Assistance не позволяет водителю превысить разрешенную скорость. Она способна определять установленные ограничения скорости с помощью камер, сканирующих дорожные знаки, а также на основе данных GPS-навигации.

[ + – ] Электроника способна самостоятельно снизить скорость авто Фото: Autocar

Если автомобиль едет быстрее установленных лимитов, то ISA предупреждает его об этом с помощью сигналов или вибраций на руле. При отсутствии реакции водителя система сама способна снизить скорость до разрешенной.

Все новые автомобили в ЕС, произведенные после 6 июля, должны быть оснащены ISA по умолчанию. Для машин, выпущенных в первом полугодии 2022 года, ввели переходной период – их необходимо доукомплектовать системой до 7 июля 2024 года.

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Новые правила Евросоюза призваны повысить безопасность дорожного движения. Не секрет, что превышение скорости является одной из основных причин аварий – около 30% смертельных ДТП происходят именно из-за несоблюдения разрешенного скоростного режима.

Ранее Фокус сообщал, что с 2035 года все новые авто в ЕС будут электрическими — Европарламент запретил бензиновые и дизельные двигатели.