В Австралии вводят новый краш-тест авто: машины будут топить

Новый тест позволит определить, как быстро водитель и пассажиры могут выбраться из тонущего автомобиля. Машины будут погружать в емкости с водой.

Австралийская организация ANCAP, контролирующая безопасность автомобилей, вводит абсолютно новый вид краш-теста. С января 2023 года машины начнут топить. Об этом сообщается на официальном сайте ANCAP.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Подводный тест позволит определить, насколько быстро водитель и пассажиры могут покинуть тонущее авто. Для этого машины планируют погружать в специальные резервуары с водой.

[ + – ] В ANCAP считают, что выбраться из тонущего авто необходимо за 10 минут

В Австралии нередко отмечаются случаи затопления машин в океане и реках. Выбраться из тонущей машины не так-то и просто. По мере погружения возрастает давление, а потому открыть двери очень сложно — нужно приложить немалые усилия.

В ANCAP считают, что автопроизводители должны обеспечить возможность покинуть салон авто-утопленника в течение 10 минут (пока внутри есть воздух) – открыть двери либо опустить стекла с электроприводом.

Важно

В ЕС обязали автопроизводителей ограничивать скорость всех новых машин

В том случае, если это невозможно технически, должны быть продуманы альтернативные методы спасения. Например, можно предусмотреть возможность опустить стекло вручную или выбить его с помощью специального инструмента.

Если опыт ANCAP окажется успешным, то, скорее всего, новый вид краш-теста внедрят европейская организация EuroNCAP и аналогичные структуры в Азии и Америке.

Ранее Фокус сообщал, что новый китайский электромобиль BYD Seal установил рекорд скорости в "лосином" тесте.