Лучше Теслы: китайский электромобиль BYD Seal установил рекорд в "лосином" тесте (видео)

Китайский BYD Seal прошел "лосиный" тест на рекордной скорости 83,5 км/ч и обошел электромобили Tesla. Завидной маневренности добились за счет инновационной конструкции авто.

Новый BYD Seal испытали так называемым "лосиным" тестом. Китайский электрокар не только успешно справился со сложным испытанием, но даже установил новый рекорд скорости. Видео заезда опубликовали на официальной странице концерна BYD Auto в Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Хорошей маневренности способствует низкий центр тяжести авто Фото: BYD Auto

BYD Seal смог пройти "лосиный" тест на скорости 83,5 км/ч при том, что отличным результатом считается 77 км/ч и выше. Это лучшее достижение среди всех современных авто. Позади остались даже Tesla Model Y и Model 3 (их результат – 83 км/ч).

Важно

В Украине появились недорогие китайские электромобили за $13 200 (фото)

Залогом успеха автопроизводитель считает инновационную конструкцию BYD Seal, в которой аккумуляторная батарея интегрирована в силовой каркас кузова. Это обеспечивает низкий центр тяжести и, соответственно, хорошую управляемость.

Электромобиль BYD Seal тестировали в топовой полноприводной версии с двумя моторами мощностью 522 л. с. Китайский электрокар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и проехать 700 км без подзарядки.

Напомним, что "лосиный" тест имитирует маневр объезда внезапно появившегося на дороге препятствия. Его изобрели в Швеции, где на трассы часто выбегают лоси и олени.

Ранее Фокус сообщал, что новый семейный кроссовер от Renault провалил "лосиный" тест — прошел его на скорости 70 км/ч.

Также мы писали, что концерн BYD Auto сенсационно обошел Tesla по количеству проданных электрокаров в 2022 году.