Китайцы показали недорогого конкурента Tesla с запасом хода до 700 км

BYD Seal — 4,8-метровый электрический седан мощностью до 522 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.

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В Китае представлен новый BYD Seal. Электромобиль будет продаваться не только на родине, но и в других странах. Его оценили в 220-280 тыс. юаней ($34 500 – 44 000) и за свои деньги модель весьма привлекательна. Об этом сообщает сайт Carnewschina.

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BYD Seal – электрический седан D-класса с обтекаемым дизайном. У него заостренный "нос", покатая крыша и тоненькие диодные фары. Электрокар называют более доступным конкурентом Tesla Model 3, хотя он несколько крупнее.

[ + – ] Седан отличается стремительным дизайном Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Seal:

Длина – 4800 мм

Ширина – 1875 мм

Высота – 1460 мм

Колесная база – 2920 мм

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На седане дебютировала новая компоновка салона – именно таким будет интерьер всех новых BYD. Электрокар получил V-образную переднюю панель, 8,8-дюймовый виртуальный щиток приборов и большой 15,6-дюймовый дисплей мультимедиа. Селектор КПП выполнен из хрусталя.

[ + – ] В салоне установлен большой 15,6-дюймовый дисплей

Характеристики BYD Seal

Китайский электромобиль предложат в трех версиях:

мощностью 230 л. с. – запас хода в 550 км, задний привод;

мощностью 308 л. с. – запас хода в 650 км, задний привод;

мощностью 522 л. с. – запас хода в 700 км, полный привод.

Также заявлено, что топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с.

Ранее Фокус сообщал, что BYD выпустили необычный электрокроссовер с караоке в салоне.