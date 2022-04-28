Китайці показали недорогого конкурента Tesla із запасом ходу до 700 км

BYD Seal — 4,8-метровий електричний седан потужністю до 522 к. с. Він може розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.

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У Китаї представлено новий BYD Seal. Електромобіль продаватимуть не лише на батьківщині, а й в інших країнах. Його оцінили у 220-280 тис. юанів ($34 500 — 44 000) і за свої гроші модель дуже приваблива. Про це повідомляє сайт Carnewschina.

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BYD Seal — електричний седан D-класу з дизайном, що обтікає. В нього загострений "ніс", похилий дах і тоненькі діодні фари. Електрокар називають доступнішим конкурентом Tesla Model 3, хоча він трохи більший.

[ + – ] Седан відрізняється стрімким дизайном Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Seal:

Довжина — 4800 мм

Ширина — 1875 мм

Висота — 1460 мм

Колісна база — 2920 мм

Важливо

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На седані дебютувало нове компонування салону — саме таким буде інтер'єр усіх нових BYD. Електрокар отримав V-подібну передню панель, 8,8-дюймовий віртуальний щиток приладів та великий 15,6-дюймовий дисплей мультимедіа. Селектор КПП виконаний із кришталю.

[ + – ] У салоні встановлено великий 15,6-дюймовий дисплей

Характеристики BYD Seal

Китайський електромобіль запропонують у трьох версіях:

потужністю 230 к. с. — запас ходу в 550 км, задній привід;

потужністю 308 к. с. — запас ходу в 650 км, задній привід;

потужністю 522 к. с. — запас ходу в 700 км, повний привід.

Також заявлено, що топова модифікація розганяється до 100 км/год за 3,8 с.

Раніше Фокус повідомляв, що BYD випустили незвичайний електрокросовер із караоке в салоні.