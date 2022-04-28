Китайці показали недорогого конкурента Tesla із запасом ходу до 700 км
BYD Seal — 4,8-метровий електричний седан потужністю до 522 к. с. Він може розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.
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У Китаї представлено новий BYD Seal. Електромобіль продаватимуть не лише на батьківщині, а й в інших країнах. Його оцінили у 220-280 тис. юанів ($34 500 — 44 000) і за свої гроші модель дуже приваблива. Про це повідомляє сайт Carnewschina.
BYD Seal — електричний седан D-класу з дизайном, що обтікає. В нього загострений "ніс", похилий дах і тоненькі діодні фари. Електрокар називають доступнішим конкурентом Tesla Model 3, хоча він трохи більший.
Розміри BYD Seal:
- Довжина — 4800 мм
- Ширина — 1875 мм
- Висота — 1460 мм
- Колісна база — 2920 мм
На седані дебютувало нове компонування салону — саме таким буде інтер'єр усіх нових BYD. Електрокар отримав V-подібну передню панель, 8,8-дюймовий віртуальний щиток приладів та великий 15,6-дюймовий дисплей мультимедіа. Селектор КПП виконаний із кришталю.
Характеристики BYD Seal
Китайський електромобіль запропонують у трьох версіях:
- потужністю 230 к. с. — запас ходу в 550 км, задній привід;
- потужністю 308 к. с. — запас ходу в 650 км, задній привід;
- потужністю 522 к. с. — запас ходу в 700 км, повний привід.
Також заявлено, що топова модифікація розганяється до 100 км/год за 3,8 с.
Раніше Фокус повідомляв, що BYD випустили незвичайний електрокросовер із караоке в салоні.