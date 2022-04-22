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Початок китайської навали: у Європу привезли футуристичний електромобіль Xpeng P5

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Фото: Xpeng | Xpeng P5 — обтічний 4,8-метровий седан

Xpeng P5 у Європі дорожчий, ніж на батьківщині, але й багатше оснащений. Запас ходу елеткрокара — 465 км.

Китайські автовиробники поступово просуваються на європейський ринок, причому акцент роблять на гібриди й електромобілі. Так, із недавніх пір у низці європейських країн доступний електрокар Xpeng P5. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Електрокар оснастили 211-сильним двигуном
Фото: Xpeng

Новий Xpeng P5 спочатку продаватимуть у Данії, Норвегії, Нідерландах і Швеції. Купити китайський електромобіль можна за ціною від 39 500 євро. На батьківщині він відчутно дешевший, але європейська версія багатше оснащена та вже в базі отримала систему напів автономного водіння, двозонний клімат-контроль, панорамний дах, підігрів передніх і задніх крісел.

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Електрокар Xpeng P5 — 4,8-метровий седан із футуристичним дизайном. У нього стрімкий профіль із загостреним "носом" і висувні дверні ручки. Аеродинаміка електромобіля добре опрацьована: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,223. У салоні встановлені 12,3-дюмова віртуальна панель приладів і великий 15,6-дюймовий тачскрин портретного формату.

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У салоні встановлено великий 15,6-дюймовий дисплей портретного формату
Фото: Xpeng

Китайський електрокар оснащений 211-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 66 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 с і має запас ходу в 465 км. Підзарядитись у швидкому режимі з 30 до 80% можна за 36 хвилин. До речі, у Китаї седан доступний і з батареєю на 71 кВт∙год.

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