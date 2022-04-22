Початок китайської навали: у Європу привезли футуристичний електромобіль Xpeng P5

Xpeng P5 у Європі дорожчий, ніж на батьківщині, але й багатше оснащений. Запас ходу елеткрокара — 465 км.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Китайські автовиробники поступово просуваються на європейський ринок, причому акцент роблять на гібриди й електромобілі. Так, із недавніх пір у низці європейських країн доступний електрокар Xpeng P5. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Електрокар оснастили 211-сильним двигуном Фото: Xpeng

Новий Xpeng P5 спочатку продаватимуть у Данії, Норвегії, Нідерландах і Швеції. Купити китайський електромобіль можна за ціною від 39 500 євро. На батьківщині він відчутно дешевший, але європейська версія багатше оснащена та вже в базі отримала систему напів автономного водіння, двозонний клімат-контроль, панорамний дах, підігрів передніх і задніх крісел.

Важливо

General Motors готують бюджетний електрокар за ціною Логана: перші фото та подробиці

Електрокар Xpeng P5 — 4,8-метровий седан із футуристичним дизайном. У нього стрімкий профіль із загостреним "носом" і висувні дверні ручки. Аеродинаміка електромобіля добре опрацьована: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,223. У салоні встановлені 12,3-дюмова віртуальна панель приладів і великий 15,6-дюймовий тачскрин портретного формату.

[ + – ] У салоні встановлено великий 15,6-дюймовий дисплей портретного формату Фото: Xpeng

Китайський електрокар оснащений 211-сильним мотором і акумуляторною батареєю ємністю 66 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,5 с і має запас ходу в 465 км. Підзарядитись у швидкому режимі з 30 до 80% можна за 36 хвилин. До речі, у Китаї седан доступний і з батареєю на 71 кВт∙год.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер від Huawei — це шестимісний гібрид.