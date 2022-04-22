Начало китайского нашествия: в Европу привезли футуристический электромобиль Xpeng P5

Xpeng P5 в Европе дороже, чем на родине, но и богаче оснащен. Запас хода элеткрокара – 465 км.

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Китайские автопроизводители потихоньку продвигаются на европейский рынок, причем упор делают на гибриды и электромобили. Так, с недавних пор в ряде европейских стран доступен электрокар Xpeng P5. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Электрокар оснастили 211-сильным мотором Фото: Xpeng

Новый Xpeng P5 на первых порах будут продавать в Дании, Норвегии, Нидерландах и Швеции. Купить китайский электромобиль можно по цене от 39 500 евро. На родине он ощутимо дешевле, но европейская версия богаче оснащена и уже в "базе" получила систему полуавтономного вождения, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, подогрев передних и задних кресел.

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Электрокар Xpeng P5 – 4,8-метровый седан с футуристическим дизайном. У него стремительный профиль с заостренным "носом" и выдвижные дверные ручки. Аэродинамика электромобиля хорошо проработана: коэффициент лобового сопротивления равен 0,223. В салоне установлены 12,3-дюмовая виртуальная панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин портретного формата.

[ + – ] В салоне установлен большой 15,6-дюймовый дисплей портретного формата Фото: Xpeng

Китайский электрокар оснащен 211-сильным мотором и аккумуляторной батареей емкостью 66 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с и обладает запасом хода в 465 км. Подзарядиться в быстром режиме с 30 до 80% можно за 36 минут.

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