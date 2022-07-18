Краще Тесли: китайський електромобіль BYD Seal встановив рекорд у "лосиному" тесті (відео)

Китайський BYD Seal пройшов "лосиний" тест на рекордній швидкості 83,5 км/год та обійшов електромобілі Tesla. Завидної маневреності досягли за рахунок інноваційної конструкції авто.

Новий BYD Seal випробували так званим "лосиним" тестом. Китайський електрокар не лише успішно впорався зі складним випробуванням, а й навіть встановив новий рекорд швидкості. Відео заїзду опублікували на офіційній сторінці концерну BYD Auto у Twitter.

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[ + – ] Хорошій маневреності сприяє низький центр ваги авто Фото: BYD Auto

BYD Seal зміг пройти "лосиний" тест на швидкості 83,5 км/год, при тому, що відмінним результатом вважається 77 км/год і вище. Це найкраще досягнення серед усіх сучасних авто. Позаду залишилися навіть Tesla Model Y та Model 3 (їхній результат — 83 км/год).

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Запорукою успіху автовиробник вважає інноваційну конструкцію BYD Seal, де акумуляторна батарея інтегрована в силовий каркас кузова. Це забезпечує низький центр тяжіння і, відповідно, хорошу керованість.

Електромобіль BYD Seal тестували у топовій повнопривідній версії з двома моторами потужністю 522 к. с. Китайський електрокар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 секунд і проїхати 700 км без підзарядки.

Нагадаємо, що "лосиний" тест імітує маневр об'їзду перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. Його винайшли у Швеції, де на траси часто вибігають лосі й олені.

Раніше Фокус повідомляв, що новий сімейний кросовер від Renault провалив "лосиний" тест — пройшов його на швидкості 70 км/год.

Також ми писали, що концерн BYD Auto сенсаційно обійшов Tesla за кількістю проданих електрокарів у 2022 році.