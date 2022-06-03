Новий Jeep Wrangler 2022 з тріском провалив краш-тест (відео)

Позашляховик Jeep Wrangler не вперше перевертається під час краш-тесту. Доробки у конструкції не зробили його безпечнішим.

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Jeep Wrangler знову не зміг пройти краш-тест за методикою американського Страхового інституту безпеки дорожнього руху IIHS. Під час випробування позашляховик перекинувся. Відео краш-тесту опублікували на Youtube-каналі IIHS.

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Інцидент стався під час лобового зіткнення з малим перекриттям (удар припадає не на всю ширину кузова авто). На швидкості 64 км/год Jeep Wrangler 2022 просто ліг на бік.

[ + – ] Jeep Wrangler вже не вперше перевертається під час краш-тесту

Варто зазначити, що бічні подушки безпеки при цьому не розкрилися. Незважаючи на це, манекен водія в салоні позашляховика не зазнав сильних пошкоджень, тобто силовий каркас Jeep Wrangler рятує від травм.

Утім, перевертання однозначно збільшує ризик травмування. Тим паче, що двері Jeep Wrangler знімні і за їх відсутності захист стає набагато гіршим.

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Цікаво, що Jeep Wrangler не вперше провалює краш-тест IIHS. У 2018 році він також перекинувся, після чого в Jeep зобов'язалися доопрацювати конструкцію. Проте нове випробування безпеки показало, що проблема залишилася й оновлена модель 2022 року не стала кращою.

Раніше Фокус розповідав, що Jeep перетворили на надпотужний шестиколісний пікап із протипульною бронею.