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Новый Jeep Wrangler 2022 с треском провалил краш-тест (видео)

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Jeep Wrangler, Jeep Wrangler 2022, новый Jeep Wrangler, краш-тест Jeep Wrangler
Фото: скриншот/youtube | От удара Jeep Wrangler лег на бок

Внедорожник Jeep Wrangler уже не впервые переворачивается во время краш-теста. Доработки в конструкции не сделали его безопаснее.

Jeep Wrangler снова не смог пройти краш-тест по методике американского Страхового института безопасности дорожного движения IIHS. Во время испытания внедорожник перевернулся. Видео краш-теста опубликовали на Youtube-канале IIHS.

Инцидент имел место во время лобового столкновения с малым перекрытием (удар приходится не на всю ширину кузова авто). На скорости 64 км/ч Jeep Wrangler 2022 попросту лег на бок.

Jeep Wrangler уже не впервые переворачивается во время краш-теста

Следует отметить, что боковые подушки безопасности при этом не раскрылись. Несмотря на это, манекен водителя в салоне внедорожника не получил сильных повреждений, то есть силовой каркас Jeep Wrangler спасает от травм.

Впрочем, переворачивание однозначно увеличивают риск травмироваться. Тем более, что двери Jeep Wrangler съемные и при их отсутствии защита становится гораздо хуже.

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Интересно, что Jeep Wrangler не впервые проваливает краш-тест IIHS. В 2018 году он также перевернулся, после чего в Jeep обязались доработать конструкцию. Однако новое испытание безопасности показало, что проблема осталась и обновленная модель 2022 года не стала лучше.

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