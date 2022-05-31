С броней и противогазами: как выглядит самый впечатляющий американский пикап (фото)

Jeep Gladiator превратили в бронированный шестиколесный автомобиль. Даже базовая версия оснащена 1000-сильным двигателем V8.

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Американская компания Rezvani представила внушительный пикап Hercules Military Edition 6X6. Шестиколесный бронированный автомобиль поступает в продажу по цене от 259 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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[ + – ] Пикапу добавили третью ось Фото: autoevolution.com

В основе Rezvani Hercules Military Edition 6X6 лежит пикап Jeep Gladiator. Автомобиль удлинили и добавили третью ось. Кроме того, заменены все кузовные панели, что изменило дизайн автомобиля.

[ + – ] Салон отделан красной кожей Фото: autoevolution.com

Американский пикап бронировали по стандарту В7, то есть он выдерживает обстрел из автомата и снайперской винтовки, а днище защищает от мин. Его шины не боятся пробоя, а топливный бак – самозатягивающийся. За доплату Rezvani Hercules оснащают тепловизором, сиреной и даже набором противогазов для водителя и пассажиров.

[ + – ] Под капотом прячется 1000-сильный V8 Фото: autoevolution.com

При этом Rezvani Hercules Military Edition 6X6 получился весьма роскошным. Его салон отделан дорогой красной кожей, а оснащение включает камеру заднего вида, раздельный климат-контроль, навигацию и набор электроприводов.

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Под капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat, но с увеличенной до 1000 л. с. мощностью. Если этого мало, то за дополнительные $54 000 установят 7,0-литровый 1300-сильный мотор. Для бездорожья предусмотрен полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

[ + – ] Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов Фото: autoevolution.com

Ранее Фокус рассказывал про экстремальный китайский пикап Great Wall Wingle 7 AT35. Его подготовили к тяжелому бездорожью.