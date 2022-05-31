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С броней и противогазами: как выглядит самый впечатляющий американский пикап (фото)

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Rezvani Hercules, Rezvani Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американский пикап, бронированный автомобиль
Фото: autoevolution.com | Rezvani Hercules стоит от $259 тысяч

Jeep Gladiator превратили в бронированный шестиколесный автомобиль. Даже базовая версия оснащена 1000-сильным двигателем V8.

Американская компания Rezvani представила внушительный пикап Hercules Military Edition 6X6. Шестиколесный бронированный автомобиль поступает в продажу по цене от 259 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Rezvani Hercules, Rezvani Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американский пикап, броинрованный автомобиль
Пикапу добавили третью ось
Фото: autoevolution.com

В основе Rezvani Hercules Military Edition 6X6 лежит пикап Jeep Gladiator. Автомобиль удлинили и добавили третью ось. Кроме того, заменены все кузовные панели, что изменило дизайн автомобиля.

Rezvani Hercules, Rezvani Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американский пикап, броинрованный автомобиль
Салон отделан красной кожей
Фото: autoevolution.com

Американский пикап бронировали по стандарту В7, то есть он выдерживает обстрел из автомата и снайперской винтовки, а днище защищает от мин. Его шины не боятся пробоя, а топливный бак – самозатягивающийся. За доплату Rezvani Hercules оснащают тепловизором, сиреной и даже набором противогазов для водителя и пассажиров.

Rezvani Hercules, Rezvani Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американский пикап, броинрованный автомобиль
Под капотом прячется 1000-сильный V8
Фото: autoevolution.com

При этом Rezvani Hercules Military Edition 6X6 получился весьма роскошным. Его салон отделан дорогой красной кожей, а оснащение включает камеру заднего вида, раздельный климат-контроль, навигацию и набор электроприводов.

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Под капотом прячется 6,2-литровый компрессорный V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat, но с увеличенной до 1000 л. с. мощностью. Если этого мало, то за дополнительные $54 000 установят 7,0-литровый 1300-сильный мотор. Для бездорожья предусмотрен полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Rezvani Hercules, Rezvani Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американский пикап, броинрованный автомобиль
Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов
Фото: autoevolution.com

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