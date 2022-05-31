З бронею та протигазами: який вигляд має найдивовижніший американський пікап (фото)

Jeep Gladiator перетворили на броньований шестиколісний автомобіль. Навіть базова версія оснащена 1000-сильним двигуном V8.

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Американська компанія Rezvani представила чималий пікап Hercules Military Edition 6X6. Шестиколісний броньований автомобіль надходить у продаж за ціною від 259 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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[ + – ] Пікапу додали третю вісь Фото: autoevolution.com

В основі Rezvani Hercules Military Edition 6X6 лежить пікап Jeep Gladiator. Автомобіль подовжили та додали третю вісь. Крім того, замінено всі кузовні панелі, що змінило дизайн автомобіля.

[ + – ] Салон оздоблений червоною шкірою Фото: autoevolution.com

Американський пікап бронювали за стандартом В7, тобто він витримує обстріл з автомата та снайперської гвинтівки, а днище захищене від мін. Його шини не бояться пробою, а паливний бак — самозатягується. За доплату Rezvani Hercules оснащують тепловізором, сиреною та навіть набором протигазів для водія та пасажирів.

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[ + – ] Під капотом ховається 1000-сильний V8 Фото: autoevolution.com

Разом з тим Rezvani Hercules Military Edition 6X6 вийшов розкішним. Його салон оброблений дорогою червоною шкірою, а оснащення включає камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль, навігацію та набір електроприводів.

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Під капотом ховається 6,2-літровий компресорний V8 Hemi від Dodge Charger Hellcat, але зі збільшеною до 1000 к. с. потужністю. Якщо цього мало, то за додаткові $54 000 встановлять 7,0-літровий 1300-сильний двигун. Для бездоріжжя передбачений повний привід з знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

[ + – ] Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів Фото: autoevolution.com

Раніше Фокус розповідав про екстремальний китайський пікап Great Wall Wingle 7 AT35. Його підготували до важкого бездоріжжя.