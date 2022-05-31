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З бронею та протигазами: який вигляд має найдивовижніший американський пікап (фото)

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Rezvani Hercules, Rezve Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американський пікап, броньований автомобіль
Фото: autoevolution.com | Rezvani Hercules коштує від $259 тисяч

Jeep Gladiator перетворили на броньований шестиколісний автомобіль. Навіть базова версія оснащена 1000-сильним двигуном V8.

Американська компанія Rezvani представила чималий пікап Hercules Military Edition 6X6. Шестиколісний броньований автомобіль надходить у продаж за ціною від 259 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Rezvani Hercules, Rezve Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американський пікап, броїнований автомобіль
Пікапу додали третю вісь
Фото: autoevolution.com

В основі Rezvani Hercules Military Edition 6X6 лежить пікап Jeep Gladiator. Автомобіль подовжили та додали третю вісь. Крім того, замінено всі кузовні панелі, що змінило дизайн автомобіля.

Rezvani Hercules, Rezve Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американський пікап, броїнований автомобіль
Салон оздоблений червоною шкірою
Фото: autoevolution.com

Американський пікап бронювали за стандартом В7, тобто він витримує обстріл з автомата та снайперської гвинтівки, а днище захищене від мін. Його шини не бояться пробою, а паливний бак — самозатягується. За доплату Rezvani Hercules оснащують тепловізором, сиреною та навіть набором протигазів для водія та пасажирів.

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Rezvani Hercules, Rezve Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американський пікап, броїнований автомобіль
Під капотом ховається 1000-сильний V8
Фото: autoevolution.com

Разом з тим Rezvani Hercules Military Edition 6X6 вийшов розкішним. Його салон оброблений дорогою червоною шкірою, а оснащення включає камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль, навігацію та набір електроприводів.

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Під капотом ховається 6,2-літровий компресорний V8 Hemi від Dodge Charger Hellcat, але зі збільшеною до 1000 к. с. потужністю. Якщо цього мало, то за додаткові $54 000 встановлять 7,0-літровий 1300-сильний двигун. Для бездоріжжя передбачений повний привід з знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

Rezvani Hercules, Rezve Hercules Military Edition 6X6, Jeep Gladiator, американський пікап, броїнований автомобіль
Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів
Фото: autoevolution.com

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