З бронею та протигазами: який вигляд має найдивовижніший американський пікап (фото)
Jeep Gladiator перетворили на броньований шестиколісний автомобіль. Навіть базова версія оснащена 1000-сильним двигуном V8.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Американська компанія Rezvani представила чималий пікап Hercules Military Edition 6X6. Шестиколісний броньований автомобіль надходить у продаж за ціною від 259 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
В основі Rezvani Hercules Military Edition 6X6 лежить пікап Jeep Gladiator. Автомобіль подовжили та додали третю вісь. Крім того, замінено всі кузовні панелі, що змінило дизайн автомобіля.
Американський пікап бронювали за стандартом В7, тобто він витримує обстріл з автомата та снайперської гвинтівки, а днище захищене від мін. Його шини не бояться пробою, а паливний бак — самозатягується. За доплату Rezvani Hercules оснащують тепловізором, сиреною та навіть набором протигазів для водія та пасажирів.
Разом з тим Rezvani Hercules Military Edition 6X6 вийшов розкішним. Його салон оброблений дорогою червоною шкірою, а оснащення включає камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль, навігацію та набір електроприводів.Важливо
Під капотом ховається 6,2-літровий компресорний V8 Hemi від Dodge Charger Hellcat, але зі збільшеною до 1000 к. с. потужністю. Якщо цього мало, то за додаткові $54 000 встановлять 7,0-літровий 1300-сильний двигун. Для бездоріжжя передбачений повний привід з знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.
Раніше Фокус розповідав про екстремальний китайський пікап Great Wall Wingle 7 AT35. Його підготували до важкого бездоріжжя.