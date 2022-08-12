Смелый дизайн и заводское ГБО: новый Hyundai Sonata 2023 рассекретили до премьеры (фото)

Hyundai Sonata готовятся снять с производства, но перед этим седан ожидает финальный фейслифтинг. Дизайн обновят в футуристическом стиле минивэна Hyundai Staria.

В интернет попало первое фото Hyundai Sonata 2023. Семейный седан пройдет серьезное обновление и будет представлен в апреле следующего года. Об этом сообщили во время стрима на корейском Youtube-канале Media Auto.

Новый Hyundai Sonata 2023 кардинально изменится внешне. Передняя часть седана выполнена в духе минивэна Hyundai Staria – с тоненькими диодными фарами на всю ширину кузова и огромной решеткой радиатора. Сзади освежены фонари.

[ + – ] Hyundai Sonata планируют снять с производства через несколько лет Фото: скриншот/youtube

Салон Hyundai Sonata также обновят, однако пока его фото отсутствуют. Кроме того, стало известно, что линейка двигателей седана будет сужена. Останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,6 л (180 л. с.), 2,0 л (240 л. с.) и 2,5 л (290 л. с.), а также гибридные версии мощностью 195 и 205 л. с. В Южной Корее и некоторых других странах также предложат 2,0-литровую 150-сильную модификацию с заводским ГБО.

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Hyundai Sonata 2023 станет последней версией в истории модели. Ранее стало известно, что выпуск седана планируют прекратить в 2027 или 2028 году и новое его поколение не планируется. Вместе с Sonata снимут с производства и родственный седан Kia K5.

Также Фокус сообщал, что Kia представила недорогой минивэн с очень нестандартными дверями.