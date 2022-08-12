Смелый дизайн и заводское ГБО: новый Hyundai Sonata 2023 рассекретили до премьеры (фото)
Hyundai Sonata готовятся снять с производства, но перед этим седан ожидает финальный фейслифтинг. Дизайн обновят в футуристическом стиле минивэна Hyundai Staria.
В интернет попало первое фото Hyundai Sonata 2023. Семейный седан пройдет серьезное обновление и будет представлен в апреле следующего года. Об этом сообщили во время стрима на корейском Youtube-канале Media Auto.
Новый Hyundai Sonata 2023 кардинально изменится внешне. Передняя часть седана выполнена в духе минивэна Hyundai Staria – с тоненькими диодными фарами на всю ширину кузова и огромной решеткой радиатора. Сзади освежены фонари.
Салон Hyundai Sonata также обновят, однако пока его фото отсутствуют. Кроме того, стало известно, что линейка двигателей седана будет сужена. Останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,6 л (180 л. с.), 2,0 л (240 л. с.) и 2,5 л (290 л. с.), а также гибридные версии мощностью 195 и 205 л. с. В Южной Корее и некоторых других странах также предложат 2,0-литровую 150-сильную модификацию с заводским ГБО.Важно
Hyundai Sonata 2023 станет последней версией в истории модели. Ранее стало известно, что выпуск седана планируют прекратить в 2027 или 2028 году и новое его поколение не планируется. Вместе с Sonata снимут с производства и родственный седан Kia K5.
Также Фокус сообщал, что Kia представила недорогой минивэн с очень нестандартными дверями.