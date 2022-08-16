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Авто

Volkswagen поможет создать семейство недорогих индийских электрокроссоверов (видео)

Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Фото: скриншот/youtube | Электромобили Mahindra появятся в 2024-2026 годах

Mahindra в 2024-2026 годах выпустит сразу пять электрических кроссоверов. Создать электрокары помогают специалисты Volkswagen.

Концерн Mahindra готовится к электрификации. Индийский автопроизводитель презентовал сразу пять концептуальных электромобилей. Их подробности раскрыли в видео на Youtube-канале Mahindra.

Все пять концепт-каров являются электрическими кроссоверами разных размеров. Так, Mahindra BE.05 и BE.07 – компактные модели, XUV.E8 – большое семейное авто, а XUV.E9 и BE.09 – спортивные купе-кроссоверы.

Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Mahindra BE.05
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Mahindra BE.07
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Mahindra BE.09
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Mahindra XUV.E08
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Mahindra XUV.E09
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra
Электрокроссоверы Mahindra, электромобили Mahindra, новые Mahindra, электрокары Mahindra, кроссоверы Mahindra

Все авто выполнены в новом фирменном стиле Heartcore. Его черты – обилие граней в дизайне и тоненькие светодиодные фары. В более доступных Mahindra на передней панели установлены два дисплея, а в моделях подороже экраны растянуты на всю ширину передней панели. Среди опций ожидаются система полуавтономного вождения и камеры вместо зеркал.

Платформа для электрокаров создана совместно с Volkswagen

В основе электрокаров лежит платформа модульная платформа Inglo. Она создана совместно с Volkswagen и, по сути, являет собой доработанную архитектуру MEB, как у электрокаров VW ID.

Топовые 340-сильные версии смогут разгоняться до 100 км/ч за 6 с

Индийские электромобили будут предложены в версиях с одним мотором (231 л. с.) и двумя моторами (340 л. с.). Более мощные варианты смогут разгоняться до 100 км/ч за 6 с. Их планируют оснащать батареями емкостью 60 и 75 кВт∙ч, которые можно будет подзарядить в быстром режиме за полчаса.

Важно
Флагманский кроссовер Volvo показали на первых изображениях
Флагманский кроссовер Volvo показали на первых изображениях

Серийные модели появятся в 2024-2026 годах. В планах Mahindra – довести объемы их производства до миллиона в год.

Ранее Фокус сообщал, что электрический кроссовер Smart #1 получил заряженную версию мощностью свыше 400 л. с.