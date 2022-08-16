Volkswagen поможет создать семейство недорогих индийских электрокроссоверов (видео)
Mahindra в 2024-2026 годах выпустит сразу пять электрических кроссоверов. Создать электрокары помогают специалисты Volkswagen.
Концерн Mahindra готовится к электрификации. Индийский автопроизводитель презентовал сразу пять концептуальных электромобилей. Их подробности раскрыли в видео на Youtube-канале Mahindra.
Все пять концепт-каров являются электрическими кроссоверами разных размеров. Так, Mahindra BE.05 и BE.07 – компактные модели, XUV.E8 – большое семейное авто, а XUV.E9 и BE.09 – спортивные купе-кроссоверы.
Все авто выполнены в новом фирменном стиле Heartcore. Его черты – обилие граней в дизайне и тоненькие светодиодные фары. В более доступных Mahindra на передней панели установлены два дисплея, а в моделях подороже экраны растянуты на всю ширину передней панели. Среди опций ожидаются система полуавтономного вождения и камеры вместо зеркал.
В основе электрокаров лежит платформа модульная платформа Inglo. Она создана совместно с Volkswagen и, по сути, являет собой доработанную архитектуру MEB, как у электрокаров VW ID.
Индийские электромобили будут предложены в версиях с одним мотором (231 л. с.) и двумя моторами (340 л. с.). Более мощные варианты смогут разгоняться до 100 км/ч за 6 с. Их планируют оснащать батареями емкостью 60 и 75 кВт∙ч, которые можно будет подзарядить в быстром режиме за полчаса.Важно
Серийные модели появятся в 2024-2026 годах. В планах Mahindra – довести объемы их производства до миллиона в год.
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