Volkswagen поможет создать семейство недорогих индийских электрокроссоверов (видео)

Mahindra в 2024-2026 годах выпустит сразу пять электрических кроссоверов. Создать электрокары помогают специалисты Volkswagen.

Концерн Mahindra готовится к электрификации. Индийский автопроизводитель презентовал сразу пять концептуальных электромобилей. Их подробности раскрыли в видео на Youtube-канале Mahindra.

Все пять концепт-каров являются электрическими кроссоверами разных размеров. Так, Mahindra BE.05 и BE.07 – компактные модели, XUV.E8 – большое семейное авто, а XUV.E9 и BE.09 – спортивные купе-кроссоверы.

[ + – ] Mahindra BE.05 [ + – ] Mahindra BE.07 [ + – ] Mahindra BE.09 [ + – ] Mahindra XUV.E08 [ + – ] Mahindra XUV.E09

Все авто выполнены в новом фирменном стиле Heartcore. Его черты – обилие граней в дизайне и тоненькие светодиодные фары. В более доступных Mahindra на передней панели установлены два дисплея, а в моделях подороже экраны растянуты на всю ширину передней панели. Среди опций ожидаются система полуавтономного вождения и камеры вместо зеркал.

[ + – ] Платформа для электрокаров создана совместно с Volkswagen

В основе электрокаров лежит платформа модульная платформа Inglo. Она создана совместно с Volkswagen и, по сути, являет собой доработанную архитектуру MEB, как у электрокаров VW ID.

[ + – ] Топовые 340-сильные версии смогут разгоняться до 100 км/ч за 6 с

Индийские электромобили будут предложены в версиях с одним мотором (231 л. с.) и двумя моторами (340 л. с.). Более мощные варианты смогут разгоняться до 100 км/ч за 6 с. Их планируют оснащать батареями емкостью 60 и 75 кВт∙ч, которые можно будет подзарядить в быстром режиме за полчаса.

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Серийные модели появятся в 2024-2026 годах. В планах Mahindra – довести объемы их производства до миллиона в год.

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