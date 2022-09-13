Peugeot показали стильного конкурента Nissan Leaf із запасом ходу 400 км (фото)

Peugeot 308 вперше отримав електричну модифікацію. Вона буде доступна в кузові хетчбек або універсал і на вигляд практично не відрізняється від бензинових і дизельних 308.

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Лінійку Peugeot 308-2023 поповнить електрична версія. Поки що опубліковані перші її фото, а продаж електромобіля стартує в середині наступного року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Запас ходу електрокара становитиме приблизно 400 км Фото: Stellantis

Новий Peugeot e-308 (саме так назвали електрокар) отримав покращену силову установку від молодшого брата e-208. Її потужність зросла із 136 до 156 л. с., а ось обертальний момент залишився незмінним — 260 Н∙м.

Крім того, для електромобіля розробили покращену 400-вольтну акумуляторну батарею зі збільшеною до 54 кВт∙год ємністю. Запас ходу становитиме близько 400 км, а швидка зарядка на 80% займе лише 25 хвилин.

[ + – ] У салоні кермо невелике, а щиток приладів розташований незвично високо. Фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot e-308 коштуватиме близько 35 тис. євро і складе конкуренцію Nissan Leaf, MG 4 та Volkswagen ID.3. Однак на відміну від суперників, він буде доступний не тільки як хетчбек, а й у кузові універсал. У електрокара виразний дизайн, а відрізнити його від бензинової чи дизельної версії можна хіба що за новими 18-дюймовими дисками з покращеною аеродинамікою.

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Салон Peugeot e-308 виконаний у фірмовій стилістиці i-Cockpit. У авто невелике кермо, а віртуальна панель приладів розташована високо на рівні очей. Оснащення включає проекцію на лобове скло та 10-дюймовий сенсорний дисплей.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готують недорогі електромобілі вартістю від 20 тисяч євро.